RCB vs SRH Live Streaming: IPL 2026 का आगाज आज से; कितने बजे शुरू होगा आरसीबी वर्सेस एसआरएच लाइव मैच, कहां देखें लाइव?

RCB vs SRH Live Streaming IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का पहला मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। जानें मैच कितने बजे शुरू होगा।

RCB vs SRH Live Streaming IPL 2026: आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले पहले मैच से होने जा रहा है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच आईपीएल 2026 का पहला मैच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी इस साल अपना खिताब बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पिछले सीजन उन्होंने पंजाब किंग्स को हराकर 17 साल के ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया था। आरसीबी की नजरें लगातार दूसरे खिताब पर होगी। वहीं पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में एसआरएच आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में करना चाहेगी। पिछला सीजन हैदराबाद के लिए कुछ खास नहीं रहा था। ऐसे में उनकी नजरें सीजन का आगाज जीत के साथ करने पर होगी। आईए एक नजर RCB vs SRH मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

How To Watch Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Match Online and TV

RCB vs SRH आईपीएल 2026 का पहला मैच कब खेला जाएगा? Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad आईपीएल 2026 का पहला मैच आज यानि शनिवार, 28 मार्च को खेला जाएगा।

आरसीबी वर्सेस एसआरएच आईपीएल 2026 का पहला मैच कहां खेला जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

RCB vs SRH आईपीएल 2026 का पहला मैच कितने बजे होगा शुरू? Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad आईपीएल 2026 का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -रजत पाटीदार और ईशान किशन- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे।

आरसीबी वर्सेस एसआरएच आईपीएल 2026 के पहले मैच से पहले क्या होगी ओपनिंग सेरेमनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 के पहले मैच से पहले कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया है।

RCB vs SRH आईपीएल 2026 का पहला मैच कैसे देखें लाइव? Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad आईपीएल 2026 का पहला मैच टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर अलग-अलग भाषाओं में लाइव देख सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आब RCB vs SRH मैच का मजा जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं। आरसीबी वर्सेस एसआरएच लाइव स्कोर और कमेंट्री हिंदी में आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां आईपीएल 2026 से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेगी।

RCB vs SRH फुल स्क्वॉड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल