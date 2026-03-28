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RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने-सामने, आज होगा पहला मैच

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच होगा। बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार के हाथ में है, जबकि शुरुआती मैचों में हैदराबाद का नेतृत्व ईशान किशन करेंगे।

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने-सामने, आज होगा पहला मैच

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 28 Mar 2026 01:45 PM IST
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RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आईपीएल 2026 का इंतजार आज खत्म होने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम पिछले साल चैंपियन बनी थी और इस बार फ्रेंचाइजी ने अपनी पिछली टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक बार फिर कागज पर काफी मजबूत नजर आ रही है। पैट कमिंस शुरुआती मैचों का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसे में उनकी जगह ईशान किशन टीम की कमान संभालेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी रजत पाटीदार करेंगे। पिछले साल बेंगलुरु ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती लेकिन जीत का जश्न एक दुखद घटना में बदल गया। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ ने जीत की खुशी को फीका कर दिया था। जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद यह पहला बड़ा मैच है।

IPL 2026 का पहला मुकाबला कहां होगा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का पहला मैच शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।

RCB और SRH स्क्वॉड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल

सनराइजर्स हैदराबाद टीम: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार

28 Mar 2026, 01:45:47 PM IST

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: इस बार नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: बेंगलुरु में इस बार आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। पिछले साल आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान 11 लोगों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है।

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28 Mar 2026, 01:10:48 PM IST

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: कितने बजे शुरू होगा मैच

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा।

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28 Mar 2026, 12:37:10 PM IST

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले सीजन बेंगलुरु की टीम ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, तो वहीं हैदराबाद मजबूत टीम होने के बावजूद प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी थी।

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