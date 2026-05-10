RCB vs MI: रायपुर में आज रनों का लगेगा अंबार या गेंदबाज करेंगे शिकार? जानिए क्या है पिच रिपोर्ट
RCB vs MI Pitch Report Raipur: आईपीएल में आज आरसीबी और मुंबई के बीच टक्कर होगी, जो कि आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है, क्योंकि दोनों टीमों में दो धुरंधर शामिल हैं। एक तरह विराट होंगे और दूसरी तरफ रोहित।
RCB vs MI Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन का कारवां आज रायपुर पहुंचने वाला है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को मुंबई इंडियंस की मेजबानी करनी है। आईपीएल का ये 54वां मैच होगा। रायपुर में 10 साल के बाद आईपीएल के किसी मैच का आयोजन होना है। ऐसे में यहां फैंस एक्साइटेड होंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों दिग्गज इस मैदान पर नजर आएंगे तो फैंस में उत्साह और ज्यादा होगा। ऐसे में मुकाबला टक्कर का होगा। अगर आप भी इस मैच को देखना चाहते हैं तो आप पहले जान लीजिए कि पिच का मिजाज यहां कैसा रहने वाला है। पिच रिपोर्ट को लेकर आंकड़े क्या बताते हैं? ये जान लीजिए।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास के कुल 6 ही मुकाबले खेले गए हैं। करीब 10 साल से यहां कोई भी आईपीएल मैच नहीं खेला गया है। 2013, 2015 और 2016 में यहां 2-2 मैच खेले गए थे। इसके बाद से कोई भी आईपीएल मैच यहां आयोजित नहीं हुआ है। 6 मैचों के रिकॉर्ड को देखें तो यहां 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 4 बार बाजी उस टीम ने मारी है, जिसने रन चेज किया है।
टॉस की भूमिका यहां कुछ खास नहीं रही, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम भी 6 में से 3 मैच जीती है और टॉस हारने वाली टीम भी 3 ही मैच जीती है। हालांकि, रन चेज में यहां फायदा मिला है। ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद करेंगे और अंडर लाइट्स रनों का पीछा करना पसंद करेंगे।
पहली पारी का औसत स्कोर यहां 146 का है, जो आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल से पहले का है। उस समय इतने ही रन आमतौर पर बनते थे। 180 रनों वाला मैच तो जीतने में हालत खराब हो जाती थी, लेकिन अब 200 प्लस भी सेफ स्कोर नहीं माना जाता। ऐसे में औसत स्कोर को आप पीछे छोड़ सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर और दोनों टीमों की पावर हिटिंग को देखते हुए कहा जा सकता है कि आराम से 200 का स्कोर यहां बन सकता है।
गेंदबाजों के नजरिए से देखें तो इकॉनमी रेट यहां 7.48 का रहा है, जबकि विकेट का औसत 29.02 है। आंकड़े बताते हैं कि रन यहां कम बनते हैं, लेकिन विकेट भी कम गिरते हैं। हालांकि, यह आंकड़े 10 साल पुराने हैं तो उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2026 की क्रिकेट बहुत बदल चुकी है। बल्लेबाज पहली गेंद से छक्का जड़ सकते हैं, जो पहले ऐसा नहीं था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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