RCB vs GG Live score: बेंगलुरु की पारी लड़खड़ाई, पावरप्ले के अंदर ही गंवा दिए 4 विकेट

संक्षेप:

RCB vs GG Live score: महिला प्रीमियर लीग में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। गुजरात ने टॉस जीता है। बेंगलुरु की टीम पहले बैटिंग कर रही है।

Jan 16, 2026 08:06 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
RCB vs GG Live score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच महिला प्रीमियर लीग 2026 का नौवां मैच हो रहा है। गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात जायंट्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज शिवानी सिंह को पदार्पण कराया है। आरसीबी ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही है। टीम ने पावरप्ले के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए हैं।ग्रेस हैरिस ने 8 रन का योगदान दिया। कप्तान स्मृति मंधाना(4), हेमलता (4) और नाइक नौ रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

गुजरात ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते थे लेकिन तीसरे मैच में उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की पूर्व चैंपियन टीम लगातार जीत के साथ शीर्ष पर पहुंच गई।

Royal Challengers Bengaluru Women vs Gujarat Giants Women live

RCB vs GG Live score: बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही है। टीम ने पावरप्ले के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए हैं। कप्तान स्मृति मंधाना(4), हेमलता (4) और नाइक नौ रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

RCB vs GG Live score: बेंगलुरु की टीम को दूसरे ओवर में ग्रेस हैरिस के रूप में पहला झटका लगा है। हैरिस 8 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुईं।

RCB vs GG Live score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (प्लेइंग इलेवन): ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादीन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

RCB vs GG Live score: गुजरात जायंट्स महिला (प्लेइंग इलेवन): बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, शिवानी सिंह, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहम, कनिका आहूजा, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, तनुजा कंवेर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर

RCB vs GG Live score: महिला प्रीमियर लीग 2026 में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
