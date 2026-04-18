RCB vs DC Pitch Report: चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज कौन मचाएगा गदर

RCB vs DC Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। केएल राहुल आज अपने होमग्राउंड पर विराट कोहली की आरसीबी से भिड़ेंगे।

RCB vs DC Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला आज यानी शनिवार, 18 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। आरसीबी वर्सेस डीसी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -रजत पाटीदार और अक्षर पटेल- आधा घंटा पहले यानी 3 बजे मैदान पर उतरेगी। शानदार फॉर्म में चल रही डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की नजरें आज टेबल टॉपर बनने पर होगी। फिलहाल आरसीबी दूसरे तो पंजाब किंग्स पहले पायदान पर है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इस समय 6ठे पायदान पर है। उन्हें पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आईए एक नजर RCB vs DC चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

RCB vs DC पिच रिपोर्ट बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बैटिंग विकेट है। IPL 2026 में अब तक यहां खेले गए तीन मैचों में से सभी हाई-स्कोरिंग रहे हैं, जिससे विकेट का फ्लैट नेचर साबित होता है। होम टीम, RCB, ने अपनी बैटिंग पावर से कंडीशन का फायदा उठाया है और अब तक अपने घर में हारी नहीं है। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ यहां दो मैच चेज करते हुए जीते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए हराया था। चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदानों पर टीमें अकसर पहले फील्डिंग करना पसंद करती है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 103

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 44 (42.72%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 55 (53.40%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 55 (53.40%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 44 (42.72%)

बिना रिज़ल्ट वाले मैच- 4 (3.88%)

हाईएस्ट स्कोर- 287/3

लोएस्ट स्कोर- 82

हाईएस्ट स्कोर इन चेज-186/3

हर विकेट पर औसत रन- 27.99

हर ओवर पर औसत रन- 8.87

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 167.19

RCB vs DC हेड टू हेड रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड की बात करें तो, आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों की भिड़ंत कुल 33 बार हुई है, जिसें आरसीबी ने 20 तो दिल्ली ने 12 मैच जीते हैं। वहीं एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया था। पिछले 5 मुकाबलों में आरसीबी ने तीन बार दिल्ली को धूल चटाई है।

RCB vs DC स्क्वॉड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम दार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, सात्विक देसवाल