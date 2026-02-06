Cricket Logo
RCB victory WPL 2026 Final Drama unfolds bails fall off the stumps after Radha Yadav winning shots controversy erupts
RCB की जीत पर हुआ ड्रामा, राधा यादव के विनिंग शॉट्स पर गिरी गिल्लियां; खड़ा हुआ विवाद

RCB की जीत पर हुआ ड्रामा, राधा यादव के विनिंग शॉट्स पर गिरी गिल्लियां; खड़ा हुआ विवाद

संक्षेप:

राधा यादव ने विनिंग शॉट खेला तो आरसीबी के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने ही लगे थे कि अंपायरों को मैदान पर कुछ अजीब दिखाई दिया। बेल्स जमीन पर गिरी हुई थी। अंपायर इसको लेकर आपस में बात करने लगे। बाद में आरसीबी को विजेता घोषित किया।

Feb 06, 2026 10:01 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गुरुवार, 5 फरवरी की रात स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2026 के खिताब पर कब्जा जमाया। हालांकि आरसीबी की इस जीतकर पर जमकर ड्रामा हुआ। आखिरी ओवर में जब आरसीबी की बैटर राधा यादव ने विनिंग शॉट खेला तो आरसीबी के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने ही लगे थे कि अंपायरों को मैदान पर कुछ अजीब दिखाई दिया। बेल्स जमीन पर गिरी हुई थी। अंपायर इसको लेकर आपस में बात करने लगे। ऐसे में आरसीबी के खिलाड़ियों को कुछ देर के लिए अपने जश्न को रोकना पड़ा। अंपायरों ने हालांकि सलाह-मशविरा करने के बाद आरसीबी को विजेता घोषित किया। आईए समझते हैं क्या है पूरा मामला-

204 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी ओवर में 10 रनों की दरकार थी। पहली दो गेंदों पर 1-1 रन दौड़ने के बाद राधा यादव ने श्री चरणी की तीसरी गेंद पर चौका लगाया। यहां से आरसीबी की जीत की उम्मीदें और भी बढ़ गई थी।

अगली ही गेंद पर राधा यादव ने एक्सट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका लगाया। गेंद के बाउंड्री पर पहुंचते ही आरसीबी के खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, मगर अंपायरों ने पाया कि बेल्स स्टंप पर नहीं है। ऐसे में अंपायरों ने आपस में बातचीत की। सवाल यह था कि राधा यादव यहां हिट विकेट तो नहीं हुईं?

रिप्ले में देखने को मिला कि बेल्स राधा यादव ने नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स की विकेट कीपर लिजेल ली के ग्लव्स से लगकर गिरी है। ऐसे में अंपायरों ने आरसीबी को विजेता घोषित किया और पूरी टीम ने जमकर जश्न मनाया।

कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग चार के बड़े स्कोर वाले रोमांचक फाइनल में बृहस्पतिवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियनस दोनों के नाम पर दो-दो डब्ल्यूपीएल खिताब हो गए हैं। दिल्ली की टीम को लगातार चौथी बार फाइनल में खेलते हुए शिकस्त का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति (87 रन, 41 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और जॉर्जिया (79 रन, 54 गेंद, 14 चौके) के बीच दूसरे विकेट की 165 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर जीत दर्ज की। चिनेल हेनरी (34 रन पर दो विकेट) और नंदिनी (41 रन पर एक विकेट) ने अंतिम ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स को वापसी दिलाने की कोशिश की लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाईं।

दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स (57), लॉरा वोल्वार्ट (44), सलामी बल्लेबाज लिजेल ली (37) और सलामी बल्लेबाज हेनरी (नाबाद 35) की पारियों से चार विकेट पर 203 रन बनाए।

WPL 2026 Smriti Mandhana Royal Challengers Banglore
