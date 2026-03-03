RCB के हाथ लगी गुड न्यूज, IPL 2026 में चिन्नास्वामी में होंगे 5 मैच; 2 मुकाबले इस स्टेडियम में
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) आईपीएल 2026 में अपने होम ग्राउंड पर पांच मैच खेलेगी। आरसीबी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। आरसीबी ने पिछले साल आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी।
आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथ गुड न्यूज लगी है। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी हो गई है। आरसीबी आगामी सीजन में सात में से 5 घरेलू मैच चिन्नास्वामी में खेलेगी। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। चिन्नास्वामी में भगदड़ की घटना के बाद पहली बार मैच खेले जाएंगे। इससे इन अटकलों पर भी विराम लग गया कि आरसीबी को अपने घरेलू मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। वहीं, आरसीबी के दो मैचों का आयोजन रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने पिछले साल पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर खिताबी सूखा समाप्त किया था।
'महीनों की कड़ी मेहनत के संभव हुआ'
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल मैच कराने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। साल 2025 में आरसीबी के पहली बार आईपीएल खिताब जीतने के बाद जश्न में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोग मारे गए। तब से मैदान पर मैच कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी का फाइनल चिन्नास्वामी के बजाए हुबली के केएससीए स्टेडियम में खेला गया था। आरसीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''महीनों की कड़ी मेहनत और सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय के बाद यह संभव हो पाया है। आरसीबी कर्नाटक सरकार, कर्नाटक प्रदेश क्रिकेट संघ और कर्नाटक पुलिस की शुक्रगुजार है।''
'चिन्नास्वामी सिर्फ हमारा होम ग्राउंड नहीं है'
आरसीबी के सीईओ राजेश मेनन ने कहा, ''एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम सिर्फ हमारा होम ग्राउंड नहीं है। यह वो जगह है जहां एक टीम के तौर पर हमारी पहचान सच में जिंदा होती है। हमारे फैंस बेंगलुरु में जो एनर्जी लाते हैं, वो हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स रही है। यह एनर्जी खिलाड़ियों को गेम के हर चरण में प्रेरित करती है। हमारे फैंस हर समय हमारे साथ खड़े रहे और अपनी टीम को घर पर खेलते हुए देखने का मौका पाने के हकदार हैं। पूरी बातचीत और परमिशन के लिए जरूरी प्रोसेस पूरा करने के बाद हमें यह कन्फर्म करते हुए खुशी हो रही है कि आरसीबी बेंगलुरु में पांच मैच खेलेगी। हम इसे मुमकिन बनाने में सपोर्ट के लिए कर्नाटक सरकार, केएससीए और कर्नाटक पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय