RCB WPL 2026 Players: आरसीबी ने ऑक्शन में दिखाई चालाकी, 12 प्लेयर में से किसी को ये खुशी नहीं

संक्षेप: RCB WPL 2026 Players: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में किफायती खरीदारी की। आरसीबी का अब 16 खिलाड़ियों का स्क्वॉड हो गया है।

RCB WPL 2026 Players: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए गुरुवार को ऑक्शन का आयोजन हुआ। यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का पहला मेगा ऑक्शन था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने चालाकी दिखाते हुए बेहद किफायती खरीदारी की। आरसीबी ने ऑक्सन में 12 खिलाड़ियों को खरीदा मगर किसी को भी एक करोड़ रुपये बोली की खुशी नसीब नहीं होने दी। 2024 की विजेता आरसीबी ने सबसे महंगी बोली लॉरेन बेल पर लगाई। इंग्लैंड की बेल 90 लाख रुपये में फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनीं। आरसीबी ने ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल को 60 लाख जबकि ग्रेस हैरिस को 75 लाख में लिया।

राधा यादव 65 और अरुंधति रेड्डी 75 लाख में बेंगलुरु की टीम में शामिल हुईं। प्रेमा रावत (20 लाख) के लिए आरटीएम इस्तेमाल किया। आरसीबी ऑक्शन में 6.15 करोड़ रुपये का पर्स लेकर उतरी थी। उसके पर्स में अब कोई रकम बाकी नहीं है। फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन से पहले कप्तान स्मृति मंधाना के अलावा एलिस पेरी, ऋचा घोष और श्रेयंका पाटिल को रिटेन किया। आरसीबी का अब 16 खिलाड़ियों का स्क्वॉड हो गया है। एक डब्ल्यूपीएल टीम में अधिकतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं। डब्ल्यूपीएल काे चौथे सीजन का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। आरसीबी पिछले सीजन में अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही थी। उसने आठ में से सिर्फ तीन मैच जीते।

आरसीबी द्वारा रिटेन प्लेयर्स: स्मृति मंधाना (3.5 करोड़ रुपये), एलिस पेरी (2 करोड़ रुपये), ऋचा घोष (2.75 करोड़ रुपये), श्रेयंका पाटिल (60 लाख रुपये)।

आरसीबी द्वारा ऑक्शन में खरीदे गए प्लेयर्स: लॉरेन बेल (90 लाख), जॉर्जिया वोल (60 लाख), नादिन डी क्लर्क (65 लाख), राधा यादव (65 लाख), लिंसे स्मिथ (30 लाख), प्रेमा रावत (20 लाख), अरुंधति रेड्डी (75 लाख), गौतमी नाइक (10 लाख), प्रथ्योषा कुमारी (10 लाख), डी. हेमलता (30 लाख), पूजा वस्त्रकार (85 लाख), ग्रेस हैरिस (75 लाख)।