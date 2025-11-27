Cricket Logo
RCB WPL 2026 Players: आरसीबी ने ऑक्शन में दिखाई चालाकी, 12 प्लेयर में से किसी को ये खुशी नहीं

संक्षेप:

RCB WPL 2026 Players: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में किफायती खरीदारी की। आरसीबी का अब 16 खिलाड़ियों का स्क्वॉड हो गया है।

Thu, 27 Nov 2025 09:54 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
RCB WPL 2026 Players: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए गुरुवार को ऑक्शन का आयोजन हुआ। यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का पहला मेगा ऑक्शन था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने चालाकी दिखाते हुए बेहद किफायती खरीदारी की। आरसीबी ने ऑक्सन में 12 खिलाड़ियों को खरीदा मगर किसी को भी एक करोड़ रुपये बोली की खुशी नसीब नहीं होने दी। 2024 की विजेता आरसीबी ने सबसे महंगी बोली लॉरेन बेल पर लगाई। इंग्लैंड की बेल 90 लाख रुपये में फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनीं। आरसीबी ने ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल को 60 लाख जबकि ग्रेस हैरिस को 75 लाख में लिया।

राधा यादव 65 और अरुंधति रेड्डी 75 लाख में बेंगलुरु की टीम में शामिल हुईं। प्रेमा रावत (20 लाख) के लिए आरटीएम इस्तेमाल किया। आरसीबी ऑक्शन में 6.15 करोड़ रुपये का पर्स लेकर उतरी थी। उसके पर्स में अब कोई रकम बाकी नहीं है। फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन से पहले कप्तान स्मृति मंधाना के अलावा एलिस पेरी, ऋचा घोष और श्रेयंका पाटिल को रिटेन किया। आरसीबी का अब 16 खिलाड़ियों का स्क्वॉड हो गया है। एक डब्ल्यूपीएल टीम में अधिकतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं। डब्ल्यूपीएल काे चौथे सीजन का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। आरसीबी पिछले सीजन में अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही थी। उसने आठ में से सिर्फ तीन मैच जीते।

आरसीबी द्वारा रिटेन प्लेयर्स: स्मृति मंधाना (3.5 करोड़ रुपये), एलिस पेरी (2 करोड़ रुपये), ऋचा घोष (2.75 करोड़ रुपये), श्रेयंका पाटिल (60 लाख रुपये)।

आरसीबी द्वारा ऑक्शन में खरीदे गए प्लेयर्स: लॉरेन बेल (90 लाख), जॉर्जिया वोल (60 लाख), नादिन डी क्लर्क (65 लाख), राधा यादव (65 लाख), लिंसे स्मिथ (30 लाख), प्रेमा रावत (20 लाख), अरुंधति रेड्डी (75 लाख), गौतमी नाइक (10 लाख), प्रथ्योषा कुमारी (10 लाख), डी. हेमलता (30 लाख), पूजा वस्त्रकार (85 लाख), ग्रेस हैरिस (75 लाख)।

WPL 2026 के लिए आरसीबी का स्क्वॉड: स्मृति मंधाना (कप्तान), नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, एलिस पेरी, लिंसे स्मिथ, प्रेमा रावत, प्रथ्योषा कुमारी, डी हेमलता, पूजा वस्त्रकार, ग्रेस हैरिस, लॉरेन बेल, ऋचा घोष, जॉर्जिया वोल, अरुंधति रेड्डी, गौतमी नाइक, श्रेयंका पाटिल।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
