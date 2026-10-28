WPL 2027 ऑक्शन के बाद ऐसी है RCB की टीम, दो विदेशी समेत चार प्लेयर पर खर्च किए 1.10 करोड़
RCB Sqaud After WPL 2027 Auction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग के पांचवें सीजन के ऑक्शन में चार खिलाड़ी खरीदे, जिसमें दो विदेशी हैं। आरसीबी के स्क्वॉड में 17 प्लेयर हैं।
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के मिनी ऑक्शन का बुधवार को कोच्चि में आयोजन हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने नीलामी में एक करोड़ 10 लाख रुपये खर्च करने के बाद चार खिलाड़ी खरीदे। आरसीबी के पर्स में पांच लाख रुपये बच गए। डब्ल्यूपीएल में हर टीम का कुल पर्स 15 करोड़ रुपये है। आरसीबी ने ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर जेस जोनासेन को 40 लाख और साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन को 30 लाख रुपये में लिया। फ्रेंचाइजी ने भारतीय बल्लेबाज तेजल हसबनीस को 30 लाख और वृंदा दिनेश को10 लाख में जोड़ा।
आरसीबी ने 13 खिलाड़ियों को किया था रिटेन
जोनासेन के आने से आरसीबी के स्पिन-बॉलिंग डिपार्टमेंट को मजबूत मिलने की संभावना है। ट्रायोन टीम में और ऑलराउंड गहराई लेकर आई हैं। तेजल और वृंदा के आने से आरसीबी के भारतीय बैटिंग ऑप्शन बढ़ गए हैं। आरसीबी दो बार डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत चुकी है। आरसीबी ने 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया था और 1.15 करोड़ के बचे हुए पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी।
'मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम वृंदा को ले पाएंगे'
वृंदा को जोड़ने पर हेड कोच मालोलन रंगराजन ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम वृंदा को ले पाएंगे। मैं बहुत खुश हूं कि हम कर्नाटक में जन्मी एक खिलाड़ी को टीम में ला पाए हैं। वह इंडिया ए के लिए बहुत अच्छा कर रही है। जैसे ही हमें उसे टीम में लाने का मौका मिला तो हमने ऐसा करने में हिककिचा नहीं।'' क्लो ट्रायोन के बारे में रंगराजन ने कहा, ''मैं क्लो ट्रायोन के टीम में आने से बहुत खुश हूं। वह एक बहुत अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो फ्रैंचाइजी लीग में खेल रही हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनके आने से हमारी बैटिंग में गहराई आई है। वह नंबर 4 और नंबर 7 के बीच कहीं भी बैटिंग करने की काबिलियत रखती है और अपनी लेफ्टआर्म स्पिन से भी बहुत काम की हैं।''
RCB द्वारा WPL 2027 ऑक्शन में खरीदे गए प्लेयर्स
जेस जोनासेन - 40 लाख
तेजल हसब्निस - 30 लाख
क्लो ट्रायोन - 30 लाख
वृंदा दिनेश - 10 लाख
आरसीबी का WPL 2027 के लिए स्क्वॉड: स्मृति मंधाना (कप्तान, रिटेन), जॉर्जिया वोल (रिटेन), नादिन डी क्लार्क (रिटेन), एलिस पेरी (रिटेन), श्रेयंका पाटिल (रिटेन), सायाली सतघरे (रिटेन), ऋचा घोष (रिटेन), प्रथ्योषा कुमार (रिटेन), लॉरेन बेल (रिटेन), अरुंधति रेड्डी (रिटेन), पूजा वस्त्रकार (रिटेन), राधा यादव (रिटेन) और प्रेमा रावत (रिटेन), जेस जोनासेन, क्लो ट्रायोन, तेजल हसबनीस (30 लाख), वृंदा दिनेश।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय