IPL की दो रॉयल टीमें तलाश रहीं नया ठिकाना, ये शहर हो सकता है बेंगलुरु या राजस्थान का नया 'होम'

आरसीबी को बेंगलुरु में मैच आयोजित करने नहीं दिए जाएंगे, जबकि राजस्थान रॉयल्स जयपुर में अपने होम गेम नहीं खेल पाएगी। इसके पीछे के अलग-अलग कारण हैं। इस बार संभावना है कि पुणे में आईपीएल के मैच हो सकते हैं। 

Jan 04, 2026 04:43 pm IST
IPL 2026 अभी दो महीने से ज्यादा समय दूर है, लेकिन टूर्नामेंट की चर्चा तेज हो गई है। आईपीएल की दो रॉयल टीमें नया ठिकाना खोज रही रही हैं। ये रॉयल टीमें कोई और नहीं, बल्कि एक राजस्थान रॉयल्स है और दूसरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी को बेंगलुरु में मैच आयोजित करने नहीं दिए जाएंगे, जबकि राजस्थान रॉयल्स जयपुर में अपने होम गेम नहीं खेल पाएगी। इसके पीछे के अलग-अलग कारण हैं, लेकिन इस बार संभावना है कि कम से कम इनमें से एक टीम का ठिकाना पुणे होम मैचों के लिए हो सकता है।

महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आरसीबी और आरआर के अधिकारियों ने पुणे का दौरा किया है, जहां वे अपने आईपीएल 2026 के होम मैचों को आयोजित करना चाहते हैं। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से भी इसके लिए अनुमति चाहिए होगी। एमसीए ने अपने बयान में कहा है कि हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पुणे के गहुंजे में एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ सप्ताह पहले विजिट किया। इससे एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं कि टॉप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए ये शानदार जगह होगी। हमें भरोसा है कि बीसीसीआई इस स्टेडियम में आईपीएल के मैचों के आयोजन की अनुमति दे देगा। किसी एक टीम के मैच यहां खेले जा सकते हैं।

क्यों नहीं होंगे बेंगलुरु और जयपुर में मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी अपने होम मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलती थी, लेकिन आईपीएल 2025 फाइनल के एक दिन बाद बेंगलुरु में स्टेडियम के बाहर जो हुआ, उसने इस स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। 11 लोगों की जान उस हादसे में चली गई थी। उसके बाद से इस स्टेडियम में प्रोफेशनल मैचों का आयोजन बंद है। वहीं, जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम को इस बार मेजबानी इसलिए नहीं मिल रही, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट संघ में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। एडहॉक कमिटी उसे चला रही है। बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स को चेताया भी था, लेकिन आरआर के हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे में उनको नया ठिकाना तलाशना पड़ रहा है।

