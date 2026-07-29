RCB ने ब्रांड वैल्यू के मामले में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली क्रिकेट टीम; CSK किस नंबर पर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने ब्रांड वैल्यू के मामले में इतिहास रच डाला है। आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दो खिताब जीते हैं। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी 2025 और 2026 में चैंपियन बनी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ब्रांड वैल्यू वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का व्यावसायिक उद्यम मूल्य बढ़कर 20.6 बिलियन डॉलर हो गया है। वैश्विक निवेश बैंक हाउलिहान लोके ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। बैंक की 2026 'ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट' में कहा गया है कि आईपीएल का मूल्य 11.4 प्रतिशत बढ़कर 20.6 बिलियन डॉलर हो गया है। आरसीबी ने 312 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ आईपीएल फ्रेंचाइजी में अपना नंबर एक स्थान बरकरार रखा है। मुंबई इंडियंस 264 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (245 मिलियन डॉलर) है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) चौथे नंबर पर है। उसकी ब्रांड वैल्यू 44 मिलियन डॉलर है। आरसीबी ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर अपना लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता।
IPL 2026 में ऐसी थी RCB की मानसिकता
18 साल से आईपीएल खिताब का इंतजार कर रही इस फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अब जीत को अपनी आदत बना लिया है। एंडी फ्लावर और मो बोबाट के नेतृत्व वाले 'थिंक टैंक' ने एक ऐसी चैंपियन टीम तैयार की है जो मैदान पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। आरसीबी चाहेगी कि निकट भविष्य में कोई 'मेगा नीलामी' नहीं हो क्योंकि टीम के ज्यादातर खिलाड़ी हर सत्र में अपने खेल को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। 2026 में उनकी मानसिकता अपने खिताब का बचाव करना नहीं, बल्कि आक्रामक तरीके से एक और ट्रॉफी जीतने की थी। इस मामले में उन्होंने निश्चित रूप से अपनी 'कथनी' को 'करनी' में बदला। सुपरस्टार विराट कोहली अपने करियर के इस पड़ाव पर भी युवा खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए लगातार अपने खेल में नए प्रयोग कर रहे।
आरसीबी सबसे मजबूर और संतुलित टीम
वहीं, भुवनेश्वर कुमार ने 'वॉबली सीम' का शानदार प्रदर्शन करके अपने पुराने दिनों की याद दिला दी। टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में उन्हें जोश हेजलवुड का अच्छा साथ मिला। कृणाल पंड्या ने अपने वैरिएशन से सबको चौंकाया और अपना पांचवां आईपीएल खिताब जीता। तेज गेंदबाज रसिख सलाम ने भी इस सत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। देवदत्त पडिक्कल ने आधुनिक टी20 की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पारंपरिक खेल में साफ बदलाव किए जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने अपने मैच जिताऊ प्रदर्शन से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। वेंकटेश अय्यर को टूर्नामेंट के आखिर में 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर टीम में शामिल किया गया और उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। आरसीबी इस प्रतियोगिता की सबसे मजबूत और संतुलित टीम लग रही थी और टीम वाकई में ऐसा खेली भी।
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