बिकने के लिए तैयार RCB, हो गया ऐलान; जानें विराट कोहली की टीम को कब मिलेगा नया मालिक

संक्षेप: IPL और WPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आधिकारिक तौर पर बिकने के लिए तैयार है। फ्रैंचाइजी के मालिक, डियाजियो, 31 मार्च 2026 तक नए मालिक मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।

IPL और WPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आधिकारिक तौर पर बिकने के लिए तैयार है। फ्रैंचाइजी के मालिक, डियाजियो, 31 मार्च 2026 तक नए मालिक मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। RCB के मालिकों ने बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी है और उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी है।बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भेजे गए एक पत्र में, ब्रिटिश कंपनी ने इस प्रक्रिया को डियाजियो की सहायक कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, इन्वेस्टमेंट रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) की रणनीतिक समीक्षा बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्रिकबज के अनुसार, बयान में कहा गया है, "यूएसएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरसीएसपीएल में निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर रही है। आरसीएसपीएल के कारोबार में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) फ्रेंचाइजी टीम का स्वामित्व शामिल है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पुरुष इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेती है।"

आरसीबी की मेंस और वुमेंस दोनों टीमों के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यूएसएल ने अपने खुलासे में आगे बताया है कि उसे उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2026 तक पूरी हो जाएगी। यूएसएल के एमडी और सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने कहा है, "आरसीएसपीएल यूएसएल के लिए एक मूल्यवान और रणनीतिक संपत्ति रही है। हालांकि, यह हमारे अल्कोहल-पेय व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।"