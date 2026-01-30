Cricket Logo
RCB has secured its spot in the WPL 2026 final while four teams are in the race for the remaining two places Scenario
RCB ने कटाया WPL 2026 फाइनल का टिकट, बचे 2 पायदानों के लिए 4 टीमों के बीच रेस

RCB ने कटाया WPL 2026 फाइनल का टिकट, बचे 2 पायदानों के लिए 4 टीमों के बीच रेस

संक्षेप:

आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराकर WPL 2026 लीग स्टेज का अपना 6ठा मैच जीता। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL फाइनल का टिकट कटा लिया है। 

Jan 30, 2026 07:05 am IST Lokesh Khera
स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL 2026 फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को लीग स्टेज के 18वें मुकाबले में 8 विकेट से धूल चटाकर अपनी 6ठी जीत दर्ज की। इस जीत ने आरसीबी की फाइनल में जगह पक्की की। अब प्लेऑफ के लिए बचे दो पायदानों के लिए चार टीमों के बीच जंग जारी है। बता दें, WPL में कुल तीन टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती है। टेबल टॉपर को सीधा फाइनल का टिकट मिलता है, वहीं दूसरे और तीसरे पायदान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर मुकाबला खेलती है।

कैसा रहा आरसीबी वर्सेस यूपी मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी यूपी वॉरियर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 143 ही रन बोर्ड पर लगा पाई। दीप्ति शर्मा ने जरूर अर्धशतक जड़ते हुए 55 रनों की पारी खेली, वहीं मेग लैनिंग ने 41 रन बनाए। मगर इन दोनों के आउट होने के बाद टीम की कोई बैटर 20 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। नादिन डी क्लर्क ने 4 ओवर के कोटे में 22 रन खर्ज कर सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए।

144 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी ने तबाही मचा दी। ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 108 रनों की साझेदारी कर मैच वहीं समाप्त कर दिया था। ग्रेस हैरिस ने 37 गेंदों पर 75 रन बनाए, वहीं मंधाना 27 गेंदों पर 54 रन बनाकर नाबाद रहीं।

WPL 2026 प्लेऑफ की रेस बड़ी रोमांचक

आरसीबी के फाइनल में जगह पक्की करने के बाद बचे दो पायदानों के लिए चार टीमों के बीच रेस जारी है। गुजरात जाएंट्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 6-6 अंक है। वहीं यूपी वॉरियर्स 4 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे हैं। अधिकारिक रूप से कोई टीम अभी तक टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है।

WPL 2026 के अगले दो मैच बेहद ही रोमांचक होने वाले हैं। गुजरात जाएंट्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से तो दिल्ली कैपिटल्स की यूपी वॉरियर्स से होने वाली है। यह दो मुकाबले ही प्लेऑफ में पहुंचने वाली बाकी दो टीमों की तस्वीर साफ करेंगे।

