RCB Auction Live: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास है कितना खजाना, जानिए IPL नीलामी में कहां मारेगी निशाना
आबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम तैयार है। टीम के पास कुल 8 स्लॉट बचे हैं और 16.4 करोड़ रुपये के साथ नीलामी में उतरने वाली है।
आईपीएल 2026 के लिए नीलामी मंगलवार को आबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली है। इस बार छोटी नीलामी होगी, जिसमें कुछ ही खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात होगी। ऐसे में अनकैप्ड से लेकर कुछ बड़े नामों पर फ्रेंचाइजी की नजरें टिकी होंगी। पिछले सीजन आईपीएल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रूप में नया चैंपियन मिला था और इस बार फ्रेंचाइजी नीलामी में बेहतर संयोजन बनाकर अपनी ट्रॉफी डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछली बार चैंपियन टीम का हिस्सा रहे ज्यादातर खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा है। RCB ने रजत पाटीदार और विराट कोहली सहित कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम नीलामी में ज्यादा माथापच्ची नहीं करेगी। नीलामी के दिन आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ी पूरी जानकारी यहां पर मिलेगी।
IPL नीलामी 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बचा हुआ पर्स- 16.4 करोड़ रुपये
कुल बचे हुए स्लॉट- 8
विदेशी खिलाड़ियों के बचे स्लॉट- 2
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा रिटेन खिलाड़ी
बल्लेबाज
विराट कोहली
रजत पाटीदार (कप्तान)
देवदत्त पडिकल
विकेटकीपर
फिल सॉल्ट
जितेश शर्मा
ऑलराउंडर्स
क्रुणाल पांड्या
टिम डेविड
रोमारियों शेफर्ड
स्वपनिल सिंह
जैकब बैथल
गेंदबाज
जोश हेजलवुड
भुवनेश्वर कुमार
यश दयाल
नुवान तुषारा
रसिख सलाम
सुयश शर्मा
अभिनंदन सिंह
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा नीलामी से पहले रिलीज खिलाड़ी
लियाम लिविंगस्टोन
लुंगी एनगिडी
मयंक अग्रवाल
टिम सेफर्ट
मनोज भांदगे
स्वास्तिक चिकारा
मोहित राठी
ब्लेसिंग मुजरबानी