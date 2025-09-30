RCB Coach Dinesh Karthik will play for Sharjah Warriorz in ILT20 Tim David becomes teammate 40 साल के दिनेश कार्तिक अब इस विदेशी लीग में खेलेंगे, RCB का धाकड़ खिलाड़ी बना टीममेट, Cricket Hindi News - Hindustan
40 साल के दिनेश कार्तिक अब इस विदेशी लीग में खेलेंगे, RCB का धाकड़ खिलाड़ी बना टीममेट

40 साल के दिनेश कार्तिक एसए20 के बाद अब एक और विदेशी लीग में खेलेंगे। वह आईएलटी20 में शारजाह वॉरियर्स से जुड़ गए हैं। आरसीबी का एक धाकड़ खिलाड़ी उनका टीममेट बना गया है। कार्तिक आरसीबी के बैटिंग कोच हैं।

Md.Akram शारजाह, भाषाTue, 30 Sep 2025 04:24 PM
भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मंगलवार को इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) के चौथे सत्र से पहले शारजाह वॉरियर्स टीम से जुड़ गए। कार्तिक ने वॉरियर्स टीम में श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस की जगह ली। इस टीम के कोच दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेपी डुमिनी हैं।

40 वर्षीय कार्तिक ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मैं डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 टूर्नामेंट के लिए शारजाह वॉरियर्स टीम से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं। मैं जानता हूं कि वे एक युवा टीम है और जो कुछ खास करने की ख्वाहिश रखते है। मैं यहां आकर खुश हूं।’’ कार्तिक ने कहा, ‘‘शारजाह भी उन प्रतिष्ठित स्टेडियमों में से एक है जहां हर कोई खेलना चाहता है। शारजाह वॉरियर्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना एक सपने के सच होने जैसा है।’’

ये भी पढ़ें:हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक

कार्तिक के लिए यह दूसरी विदेशी टी20 लीग होगी। वह इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में एसए20 की की टीम पार्ल रॉयल्स का हिस्सा रह चुके हैं। रॉयल्स के लिए उन्होंने छह पारियों में 97 रन बनाए थे। कार्तिक आईपीएल 2025 चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाजी कोच भी हैं। आरसीबी में कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के साथ मिलकर काम किया था, जो शारजाह वॉरियर्स के विदेशी खिलाड़ियों में से एक हैं।

ये भी पढ़ें:कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल टाइम T20 WC XI; धोनी या रोहित किसे बनाया कप्तान?

वॉरियर्स के मुख्य कोच डुमिनी ने कहा, ‘‘दिनेश कार्तिक सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्हें टी20 क्रिकेट में महारत हासिल है। मैं डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 के आगामी सत्र के लिए उन्हें अपनी टीम में पाकर बहुत उत्साहित हूं।’’ कार्तिक के नाम 412 टी20 मैचों में 7437 रन है। उन्होंने इस दौरान 136.66 की स्ट्राइरेट से रन बनाने के साथ 35 अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने भारत के लिए 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 142.61 स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाये हैं।

