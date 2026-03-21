अब आएंगे लगातार 2-3 खिताब, RCB के 'हॉल ऑफ फेमर' ने भरी हुंकार; कांप उठेंगी विरोधी टीमें
IPL 2026 से पहले आरसीबी के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। डिविलियर्स ने दावा किया है कि आरसीबी लगातार दो या तीन खिताब जीत सकती है। आईपीएल 2025 की चैंपियन आरसीबी बनी थी।
IPL 2026 शुरू होने को है, क्योंकि 28 मार्च से नए सीजन की शुरुआत हो रही है। इस डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी मैदान पर उतरेगी। इस बीच आरसीबी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने बड़ा दावा किया है कि इस बार ही नहीं, बल्कि अगले साल भी आरसीबी ही आईपीएल चैंपियन बन सकती है। आरसीबी को टूर्नामेंट के पहले दिन 28 मार्च को बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है।
जियोस्टार पर आरसीबी के हॉल ऑफ फेमर एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को लेकर कहा कि वे इस आने वाले सीजन का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। एबी डिविलियर्स ने कहा, “सबसे पहले, उनमें (कोहली) सबसे अच्छा वर्क एथिक है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसलिए, वह टूर्नामेंट में बिना तैयारी के नहीं उतरेंगे। अगर वह अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो यह पूरी तरह से फॉर्म या शायद कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। मुझे उनसे एक शानदार सीजन की उम्मीद है। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि कुछ अच्छे आराम के बाद वह कितने हाइप्ड होंगे।”
विराट कोहली के ट्रॉफी जीतने की भूख पर जोर देते हुए डिविलियर्स ने कहा, “विराट जरूर तैयार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है और RCB सच में बैक-टू-बैक ट्रॉफी जीत सकती है। आपको याद होगा कि वह अक्सर ड्रेसिंग रूम में कहते थे, ‘अगर हम एक जीत सकते हैं, तो हम जल्दी से दो, तीन या चार ट्रॉफी जीत लेंगे।” आरसीबी को पहली ट्रॉफी जीतने में 18 साल लग गए। कई बार वे खिताब के करीब पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए।
RCB के पूर्व सुपरस्टार को भी लगा कि इस समय टीम अच्छी स्थिति में है, इसलिए उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी। साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व कप्तान ने कहा, “मुझे सच में ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि RCB अब उस जोन में है जहां वे बैंग, बैंग, बैंग कर सकते हैं - शायद लगातार दो या तीन ट्रॉफी जीत सकते हैं। कौन जानता है? मैं बस इस सीजन में एक बहुत अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर रहा हूं; यह उनके लिए बहुत जरूरी होगा। विराट को मेरी सलाह होगी कि वे बस मैदान में उतरें और मजे करें।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें