RCB लगातार 2-3 ट्रॉफी जीत सकती है, एबी डी विलियर्स ने विराट कोहली की तारीफ में कह दी ये बात
एबी डी विलियर्स का मानना है कि 'जुझारू खिलाड़ियों की टीम' विराट कोहली पर से दबाव कम करेगी जिससे मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आईपीएल 2026 में लंबा सफर तय करने के लिए जरूरी ताकत मिलेगी।
साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डी विलियर्स का मानना है कि 'जुझारू खिलाड़ियों की टीम' विराट कोहली पर से दबाव कम करेगी जिससे मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आईपीएल 2026 में लंबा सफर तय करने के लिए जरूरी ताकत मिलेगी। कोहली आरसीबी के एक अहम खिलाड़ी हैं और वे उस खिताब को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे जिसे उन्होंने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले सत्र में जीता था। आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज डिविलियर्स ने जियोस्टार से कहा, ''विराट यह महसूस कर सकते हैं, उन्हें यह अहसास हो सकता है कि अब सारा बोझ उठाने वाले अकेले वही नहीं हैं। ''
उन्होंने आगे कहा, ''उनके आस-पास जुझारू खिलाड़ियों की एक टीम है जो सभी ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यह लगभग वही टीम है, उन्हें ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़े और उनके पास यह मानने का अच्छा कारण है कि वे आने वाले इस सत्र में फिर से कमाल कर सकते हैं। ''
भले ही कोहली जनवरी से ब्रेक पर रहे हों, लेकिन डिविलियर्स ने भरोसा जताया कि यह भारतीय सुपरस्टार आईपीएल में पूरी तैयारी के साथ उतरेगा।
डिविलियर्स ने कहा, ''मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करने वाले लोग देखे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन विराट हैं। वह इस टूर्नामेंट में बिना पूरी तैयारी के नहीं उतरेंगे। ''
दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व दिग्गज ने भरोसा जताया कि आरसीबी अब लगातार खिताब की दावेदार बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने कहा, ''आपको याद होगा कि वह (कोहली) ड्रेसिंग रूम में अक्सर इस बारे में बात करते थे 'अगर हम एक बार जीत सकते हैं तो हम जल्द ही दो, तीन, चार बार भी जीतेंगे।' मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि आरसीबी अब उस स्थिति में है जहां वे लगातार जीत हासिल कर सकते हैं। शायद लगातार दो या तीन ट्रॉफी भी। ''
भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा कि अगर कोहली इस आईपीएल सत्र में कुछ नए शॉट्स के साथ नजर आते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी।
कुंबले ने कहा, ''अगर वह इस सत्र में एक अलग अंदाज के साथ उतरते हैं शायद 'स्कूप शॉट' या 'रिवर्स स्कूप' जैसे शॉट्स आजमाते हैं तो इस पर हैरान नहीं हों। ''
उन्होंने कहा, ''हमने पिछले कई साल से एबी डिविलियर्स को लगातार ऐसा करते देखा है और विराट भी अपनी बल्लेबाजी में इस चीज को शामिल कर सकते हैं। उनके जैसे महान खिलाड़ी हमेशा खुद को बेहतर बनाने, सुधार करने और खुद को चुनौती देने की कोशिश में लगे रहते हैं। ‘’
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें