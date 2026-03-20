IPL में बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन सकती है RCB, जानिए कौन सी दो टीमों ने पहले किया है ऐसा?
आरसीबी ने 2025 के आईपीएल सीजन का खिताब अपने नाम किया था और उसके पास अब एक इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका है। अगर आरसीबी 2026 का भी आईपीएल टाइटल जीत लेती है तो वह बैक-टू-बैक ट्रॉफी जीतने वाली लीग की तीसरी टीम बन जाएगी। इससे पहले सिर्फ दो टीमों ने बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीती है।
आईपीएल 2026 का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आगाज 28 मार्च से होगा। यह आईपीएल का 19वां संस्करण होगा। इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग के 18 संस्करण खेले गए हैं। 2026 में इस लीग का पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आरसीबी ने 2025 के आईपीएल सीजन का खिताब अपने नाम किया था और उसके पास अब एक इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका है। अगर आरसीबी 2026 का भी आईपीएल टाइटल जीत लेती है तो वह बैक-टू-बैक ट्रॉफी जीतने वाली लीग की तीसरी टीम बन जाएगी। इससे पहले सिर्फ दो टीमों ने बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीती है।
बैक टू बैक आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीमें
सबसे पहले बैक टू बैक आईपीएल का खिताब जीतने का कारनामा चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में येलो आर्मी ने 2010 और 2011 में लगातार आईपीएल टाइटल अपने नाम किए थे और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया था। इसके बाद 2018 तक यह कारनामा कोई भी टीम नहीं दोहरा सकी। लेकिन फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का ऐसा दौर आया जब धुरंधरों से भरपूर टीम ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के इस रिकॉर्ड की बराबर कर ली। मुंबई इंडियंस ने बैक टू बैक 2019 और 2020 का आईपीएल टाइटल अपने नाम किया।
आरसीबी के पास बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने का मौका
आरसीबी 18 साल के लंबे इंतजार के बाद 2025 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। पिछले सीजन आरसीबी की टीम काफी संतुलित और मजबूत नजर आई। टीम में गेंदबाजी काफी मजबूत और अनुशासित दिखी, वहीं, हमेशा की तरह बल्लेबाजों ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया। पूरी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से टीम ने लंबे इंतजार के बाद खिताब जीता और विराट कोहली की आंखों में आंसू देखने को मिले। आरसीबी की टीम ने पिछले सीजन ट्रॉफी जीतने का स्वाद चख लिया है और अब उसके पास चेन्नई और मुंबई की तरह बैक टू बैक आईपीएल का खिताब जीतने का सुनहरा मौका है। इस फ्रेंचाइजी की टीम भी मौजूदा समय में काफी मजबूत नजर आ रही है।
आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमें
आईपीएल के इतिहास में ट्रॉफी जीतने के मामले में सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स हैं। इन दोनों टीमों ने पांच- पांच आईपीएल के खिताब अपने नाम किए हैं। चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021, और 2023 का खिताब जीता है। वहीं, मुंबई इंडियंस ने पहली बार साल 2013 में रोहित शर्मा की कप्तानी में आईपीएल टाइटल जीता था, इसके बाद हिटमैन की ही कप्तानी में 2015, 2017, 2019, 2020 का खिताब भी जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रॉफी जीतने के मामले में आईपीएल की तीसरी सबसे सफल टीम है। इसने तीन बार 2012, 2014 और 2024 में टाइटल अपने नाम किया है। राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 1-1 ट्रॉफी जीती है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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