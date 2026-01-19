RCB बनी WPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम, गुजरात को रौंदकर लगाया जीत का पंजा

संक्षेप: RCB WPL 2026 Playoffs: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में एंट्री कर ली है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने जीत का पंजा लगाया है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सोमवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में गुजरात जायंट्स (जीजी) को 61 रनों से रौंदा। गौतमी नाईक की अर्धशतकीय पारी के दम पर आरसीबी ने वडोदरा के मैदान पर 179 का टारगेट दिया। जवाब में गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 117 रन बनाए। यह स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम की टूर्नामेंट में लगातार पांचवी जीत है। आरसीबी चौथे सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। पिछले सीजन में आरसीबी प्लेऑफ में एंट्री नहीं कर सकी थी। मंधाना ब्रिगेड 10 अंकों के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज है। जीजी पांच मैचों में तीसरी हार के बाद तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गई है। उसके खाते में सिर्फ दो अंक हैं।

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सायली सतघरे ने सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी (1) और सोफी डिवाइन (0) का दूसरे ओवर में शिकार किया। इसके बाद, जीजी ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कनिका आहूजा का भी खाता नहीं खुला। अनुष्का शर्मा (18) बड़ी पारी नहीं खेल पाईं। गुजरात की खस्ता हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने छह विकेट महज 56 रन पर खो दिए। संकट में कप्तान एशले गार्डनर ने टिककर बैटिंग की। उन्होंने 43 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। उन्होंने भारती फुलमाली (14) के संग सातवें विकेट के लिए 41 रनों की पार्टनरशिप की। काश्वी गौतम (4) और जॉर्जिया वेयरहम (2) दहाई अंक में नहीं पहुंची। आरसीबी के लिए सतघरे ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए। नादिन डी क्लर्क ने दो शिकार किए जबकि लॉरेन बेल, राधा यादव और श्रेयंका पाटिल को एक-एक विकेट मिला।

इससे पहले, आरसीबी ने टॉस गंवाकर 6 विकेट पर 178 रन जुटाए। गौतमी नाईक ने 55 गेंदों में सात चौकों और एक छक्के के साथ 73 रन बटोरे। 2024 में डब्ल्यूपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी का आगाज कुछ खास नहीं रहा। पहले ओवर में ग्रेस हैरिस (1) और दूसरे ओवर (1) में जॉर्जिया वोल पवेलियन लौट गईं। तब स्कोर नौ रन ही था। पहला विकेट तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने और दूसरा काशवी गौतम ने चटकाया। पिछले मैच में 96 रन बनाने वाली कप्तान मंधाना (23 गेंद में 26 रन) ने नाईक के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला।