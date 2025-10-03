जडेजा ने तोड़ दिया धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड, रोहित-सहवाग और पंत भी रह जाएंगे पीछे

वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले के दौरान रविंद्र जडेजा टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा।

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान अर्धशतक लगाया। इस पारी में वह चार छक्के लगा चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने अपनी इस पारी की बदौलत पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पीछे छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा टेस्ट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछली नौ पारियों में सात बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में बतौर उपकप्तान खेल रहे हैं।

रविंद्र जडेजा ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 75 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने तीन चौके और चार छक्के लगाए हैं। चौथा छक्का लगाते ही रविंद्र जडेजा ने एमएस धोनी का सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। एमएस धोनी ने 90 मैचों में 78 छक्के जड़े हैं, जबकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 86 मैचों में 79 छक्के लगा चुके हैं। जडेजा से आगे अब रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ऋषभ पंत मौजूद हैं। हालांकि इन क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड भी अब जडेजा के सामने सेफ नहीं है।

रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर की 7,111वीं गेंद पर 79वां छक्का लगाया। जबकि एमएस धोनी ने 78 छक्के लगाने के लिए 8,104 गेंदों का सामना किया था। जडेजा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग 90 छक्कों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। रोहित शर्मा 88 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।