तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन करने से बचें रविंद्र जडेजा, नहीं तो...महान क्रिकेटर ने दी सलाह

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्रिकेटर ब्रेट ली ने रविंद्र जडेजा को बड़ी सलाह दी है कि उनको तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन करने से बचना चाहिए। ब्रेट ली का कहना है कि इससे उनको गंभीर चोट लग सकती है।

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में भले ही गेंद से अच्छा योगदान नहीं दिया हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा ने 516 रन बनाए और कई मौकों पर भारतीय टीम को मुश्किलों से उबारने का काम किया। 5 अर्धशतक और एक शतक उनके बल्ले से निकला। लगभग हर मैच की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने कमाल किया। जडेजा के इसी प्रदर्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पेसर ब्रेट ली ने उनको दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बताया है। एक सलाह भी ब्रेट ली ने उनको दी है, जो उनके तलवारबाजी वाले सेलिब्रेशन से जुड़ी है।

महान क्रिकेटर ब्रेट ली का मानना है कि रविंद्र जडेजा एक क्रिकेटर के तौर पर बेहद फिट हैं। हालांकि, तलवारबाजी का जश्न मनाते समय उनके रोटेटर कफ में चोट लग सकती है। अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि जडेजा अर्धशतक या शतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले को तलवार की तरह चलाते हैं। ब्रेट ली ने जडेजा को सलाह दी कि वे ऐसा करते समय सावधान रहें और ज्यादा जोर से जश्न न मनाएं। वरना, उनके चोटिल होने और भारत के लिए कुछ मैच मिस करने की आशंका है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जडेजा के साथ समस्या यह है कि मुझे लगता है कि उन्हें चोट लगने का एकमात्र तरीका रोटेटर कफ है, जिस तरह वे तलवारबाजी का जश्न मनाते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। अपने शरीर का ध्यान रखें। ज्यादा जोर से जश्न न मनाएं। उन्होंने अपने देश के लिए अब तक 85 टेस्ट मैच खेले हैं और मुझे विश्वास है कि वह 100 का जादुई आंकड़ा पार कर जाएंगे। मेरी राय में जिसने भी अपने देश के लिए 100 टेस्ट खेले हैं, वह GOAT (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) है।"