Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ravindra Jadeja shocking ODI stats will blow your mind his last fifty at home came in 2013
ना मोदी PM बने थे और ना ही कोहली नंबर-1; जानें रवींद्र जडेजा ने घर पर कब जड़ा था आखिरी अर्धशतक

ना मोदी PM बने थे और ना ही कोहली नंबर-1; जानें रवींद्र जडेजा ने घर पर कब जड़ा था आखिरी अर्धशतक

संक्षेप:

पिछले 10 वनडे में जडेजा के बल्ले से कुल 114 ही रन निकले हैं, जिसमें वह तीन बार नॉट आउट भी रहे हैं। इन 10 मुकाबलों में चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच भी शामिल है, जिसमें जडेजा ने विनिंग शॉट लगाकर भारत को जीत दिलाई थी।

Jan 16, 2026 11:07 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

15 जनवरी 2013…क्या आपको यह तारीख किसी वजह से याद है? धुंधली-धुंधली ही सही? शायद नहीं…इस समय तक ना तो विराट कोहली कभी आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बने थे और ना ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है। तो बता दें, यह वही तारीख है जब भारतीय हरफनमौला रवींद्र जडेजा ने वनडे क्रिकेट में भारत में अपना आखिरी अर्धशतक जड़ा था। जी हां, क्यों दिमाग चकरा गया ना…। रवींद्र जडेजा की भारतीय वनडे टीम में जगह पर इस समय सवाल उठ रहे हैं। जैसा कुछ दिनों पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर उठ रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:ICC ने सुधारी गलती, विराट कोहली की नंबर-1 वनडे रैंकिंग में हुआ बदलाव

इन दोनों दिग्गजों पर लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का दबाव बनाया जा रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि अगली सीरीज में उनका परफॉर्मेंस तय करेगा कि रोहित-कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं।

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन कर सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। वहीं 2025 का अंत होते-होते दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया।

रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर पर तो अब कोई सवाल नहीं है, मगर धीरे-धीरे इस सवाल के घेरे में जरूर रवींद्र जडेजा आ गए हैं।

रवींद्र जडेजा के अगर पिछले 10 वनडे मुकाबलों को उठाकर देखें तो 7 बार उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है, जिसमें वह सिर्फ एक ही बार 30 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे हैं। पिछले 10 वनडे में जडेजा के बल्ले से कुल 114 ही रन निकले हैं, जिसमें वह तीन बार नॉट आउट भी रहे हैं। इन 10 मुकाबलों में चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच भी शामिल है, जिसमें जडेजा ने विनिंग शॉट लगाकर भारत को जीत दिलाई थी।

जडेजा टीम में एक हरफनमौला की भूमिका निभाते हैं। माना कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर मजबूत होने से उन्हें बैटिंग का कम ही मौका मिला है, मगर बॉलिंग में भी उनका प्रदर्शन काफी फीका रहा है।

पिछले 10 वनडे मैचों में जडेजा ने कुल 6 ही विकेट चटकाए हैं और 5 बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है।

रवींद्र जडेजा के वनडे करियर के कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े

  • जडेजा ने भारत में आखिरी वनडे अर्धशतक जनवरी 2013 में लगाया था।
  • जडेजा 209 वनडे खेल चुके हैं, मगर अभी तक उनके इस फॉर्मेट में 3000 रन पूरे नहीं हुए हैं।
  • जडेजा ने वनडे में सिर्फ 2 बार 5 विकेट हॉल लिया है। एक 2023 में और एक 2013 में।
  • जडेजा ने अपने वनडे करियर में कभी शतक नहीं लगाया, उनका हाईएस्ट स्कोर 87 रन का है जो 2014 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था।
  • जडेजा ने 209 वनडे में सिर्फ 13 अर्धशतक बनाए हैं।

जडेजा फिलहाल 37 साल के हैं, 2027 वर्ल्ड कप आते-आते वह करीब-करीब 39 साल के हो जाएंगे। वनडे क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमें को उनके विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। अक्षर पटेल जडेजा के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वह आगामी समय में टीम में एक बेहतरीन हरफनमौला की भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर के साथ-साथ रियान पराग और आयुष बदोनी के रूप में कई उभरती प्रतिभाएं भी हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Ravindra Jadeja Virat Kohli India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |