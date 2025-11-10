Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ravindra Jadeja Sam Curran in exchange for Sanju Samson Big trade between RR and CSK ahead of IPL 2026
संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और…; IPL 2026 से पहले RR और CSK के बीच बड़ी ट्रेड

संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और…; IPL 2026 से पहले RR और CSK के बीच बड़ी ट्रेड

संक्षेप: आईपीएल के इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल ट्रेड्स में से एक में, राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर अपने कप्तान और लंबे समय से विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स को सौंपने के लिए तैयार है।

Mon, 10 Nov 2025 07:25 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल ट्रेड्स में से एक में, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) कथित तौर पर अपने कप्तान और लंबे समय से विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को सौंपने के लिए तैयार है। दोनों फ्रेंचाइजी ने संबंधित खिलाड़ियों के साथ प्रारंभिक चर्चा की है, हालांकि किसी भी टीम ने आधिकारिक तौर पर इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, CSK और RR दोनों को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को संभावित ट्रेड में शामिल तीन खिलाड़ियों के नाम बताते हुए रुचि पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, खिलाड़ियों द्वारा लिखित सहमति देने के बाद, फ्रेंचाइजी समझौते को अंतिम रूप दे सकती हैं, जिसे बाद में गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।

रिपोर्ट्स हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से इससे पहले शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ियों को भी ट्रेडिंग में शामिल करने की मांग की थी, मगर सीएसके ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया, अब अंतिम डील संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और सैम कुर्रन पर अटकी है।

संजू सैमसन एक दशक से भी ज्यादा समय से राजस्थान रॉयल्स का चेहरा रहे हैं और उन्होंने 11 सीजन में इस फ्रैंचाइज़ी का प्रतिनिधित्व किया है। 2013 में RR में शामिल होने के बाद, वह जल्द ही उनके प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गए और 2014 सीज़न से पहले, सिर्फ 19 साल की उम्र में, उन्हें टीम में रिटेन किया गया। RR के दो साल के निलंबन (2016-17) के बाद, सैमसन 2018 में लौटे और 2021 में कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व और टीम निदेशक कुमार संगकारा के मार्गदर्शन में, RR 2022 में IPL के फाइनल में पहुंची, जो 2008 में पहला खिताब जीतने के बाद उनका पहला खिताबी मैच था।

दूसरी ओर, रवींद्र जडेजा 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने के बाद से ही टीम का अभिन्न अंग रहे हैं। सीएसके के निलंबन वाले दो वर्षों को छोड़कर, जडेजा एक दशक से भी ज्यादा समय से फ्रैंचाइजी के मुख्य खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं और उन्होंने टीम के पांच में से तीन आईपीएल खिताबों में योगदान दिया है। 2025 की मेगा नीलामी से पहले उन्हें कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के बाद सीएसके के दूसरे पसंदीदा खिलाड़ी के रूप में 18 करोड़ में रिटेन किया गया था। जडेजा की पहली आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स थी, वह 2008 की चैंपियन टीम का हिस्सा थे।

