वैभव सूर्यवंशी का नेट में भी नहीं बदलता है आक्रमक रूप, रविंद्र जडेजा ने इस जगह गेंदबाजी करने से किया मना
रविंद्र जडेजा ने वैभव सूर्यवंशी के निडर और आक्रामक अंदाज की तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि नेट में भी वैभव इसी तरह बैटिंग करता है। वैभव ने चेन्नई के खिलाफ सोमवार को अर्धशतकीय पारी खेली।
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के अपने पहले ही मैच में धमाल मचाया है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तेजतर्रार 52 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के बाद कई पूर्व क्रिकेटर और उनके साथी खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की उनके निडर और आक्रामक अंदाज के लिए जमकर तारीफ की है। जडेजा के मुताबिक वैभव नेट प्रैक्टिस में भी बिल्कुल उसी तरह बल्लेबाजी करते हैं जैसे वे मैच के दौरान करते हैं। सूर्यवंशी ने 2025 में 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने आरआर के लिए सात मैच खेले, आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक (35 गेंद) लगाया और सीजन में 252 रन 206.55 के स्ट्राइक रेट से बनाए।
रविंद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में कहा, ''नेट्स में उन्हें स्टप में गेंदबाजी नहीं कर सकते, वह हर गेंद को स्टैंड में मारता है। वैभव के पास काफी निडर माइंडसेट है। क्योंकि वह जैसे मैच में बैटिंग करता है, वैसे ही नेट्स पर भी करता है। जिस तरह वैभव ने आज बैटिंग की, ये आसान नहीं था। नई गेंद स्विंग कर रही थी। ये मुश्किल था, लेकिन वह बड़े शॉट खेल रहा था और कुछ गेंद में 50 रन मार दिए।'' आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज द्वारा लगाया ये दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। सूर्यवंशी की दमदार पारी की बदौलत राजस्थान ने एकतरफा मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव ने 15 गेंद में अर्धशतक जड़ा। उन्हंने यशस्वी के साथ 75 रन की साझेदारी की।
वैभव ने माना कि जडेजा को खेलना मुश्किल है क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत स्मार्ट और रणनीतिक होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ खेलना मजेदार भी है और यह उनके लिए एक बहुत मूल्यवान सीखने का अनुभव है।
वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "वह लंबे समय से भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। उनके पास बहुत अनुभव है। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा बल्लेबाज क्या करने वाला है। एक बड़ा खिलाड़ी होने के नाते उनके पास बहुत ज्ञान है। उन्हें पता है कि गेंद कहां डालनी है। जाहिर सी बात है कि जब मैं उनके खिलाफ बल्लेबाजी करता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में यह बहुत मजेदार भी लगता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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