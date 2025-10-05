दूसरे टेस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, चाहिए सिर्फ 10 रन

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वह 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर बनने के करीब हैं। जडेजा पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर भारत के रवींद्र जडेजा 4000 रन और 300 विकेट के डबल के बेहद करीब पहुंच गए हैं। जडेजा अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्लेयर ऑफ द मैच बने। जडेजा को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए केवल 10 रन और चाहिए ताकि वे इस क्लब के चौथे सदस्य बन सकें। जडेजा दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। 5000 रन और 400 विकेट वाले क्लब में वर्तमान में केवल कपिल देव हैं। अब वहां तक जडेजा भी पहुंच सकते हैं।

इस उपलब्धि के बारे में पूछे जाने पर पहले टेस्ट के बाद स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने हंसते हुए कहा, "अब आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे 1000 और रन बनाएं और 60-70 और विकेट लें।'' उनके खाते में 3990 रन और 334 विकेट हैं।

उन्होंने आगे कहा, “इस समय मैं अपनी क्रिकेट का आनंद ले रहा हूं। मैं रिकॉर्ड या मील के पत्थर के बारे में नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं और क्रिकेट का आनंद ले रहा हूं। जब भी मैं घर में होता हूं। हमेशा फिटनेस पर काम करता हूं ताकि मैं वही करता रहूं जो इतने सालों से कर रहा हूं।”