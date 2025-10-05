Ravindra jadeja need 10 runs to make big achievement very close to the double of 4000 runs and 300 wickets दूसरे टेस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, चाहिए सिर्फ 10 रन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ravindra jadeja need 10 runs to make big achievement very close to the double of 4000 runs and 300 wickets

दूसरे टेस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, चाहिए सिर्फ 10 रन

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वह 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर बनने के करीब हैं। जडेजा पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

Himanshu Singh VartaSun, 5 Oct 2025 05:27 PM
share Share
Follow Us on
दूसरे टेस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, चाहिए सिर्फ 10 रन

दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर भारत के रवींद्र जडेजा 4000 रन और 300 विकेट के डबल के बेहद करीब पहुंच गए हैं। जडेजा अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्लेयर ऑफ द मैच बने। जडेजा को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए केवल 10 रन और चाहिए ताकि वे इस क्लब के चौथे सदस्य बन सकें। जडेजा दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। 5000 रन और 400 विकेट वाले क्लब में वर्तमान में केवल कपिल देव हैं। अब वहां तक जडेजा भी पहुंच सकते हैं।

इस उपलब्धि के बारे में पूछे जाने पर पहले टेस्ट के बाद स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने हंसते हुए कहा, "अब आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे 1000 और रन बनाएं और 60-70 और विकेट लें।'' उनके खाते में 3990 रन और 334 विकेट हैं।

उन्होंने आगे कहा, “इस समय मैं अपनी क्रिकेट का आनंद ले रहा हूं। मैं रिकॉर्ड या मील के पत्थर के बारे में नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं और क्रिकेट का आनंद ले रहा हूं। जब भी मैं घर में होता हूं। हमेशा फिटनेस पर काम करता हूं ताकि मैं वही करता रहूं जो इतने सालों से कर रहा हूं।”

ये भी पढ़ें:यश धुल और यश ठाकुर के बीच हो गया बवाल, अंपायर ने मैदान पर पकड़ा; देखिए

36 साल की उम्र में रविंद्र जडेजा मैदान पर अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने पहले टेस्ट में नाबाद 104 रन बनाये और दूसरी पारी में चार विकेट लिए। अहमदाबाद में यह शतक जडेजा के लिए 2025 में बल्ले से एक शानदार साल को और लंबा करता है। इस साल अब तक उन्होंने सात टेस्ट में 82.37 औसत के साथ 659 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। इसमें से 516 रन इंग्लैंड में आए। वहां उनके आठ पारियों में छह 50 स्कोर शामिल थे।

Indian Cricket Team Ravindra Jadeja
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |