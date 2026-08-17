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रवींद्र जडेजा ने हासिल किया बड़ा मुकाम, ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बाएं हाथ के स्पिनर बने

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन रवींद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर के 350 विकेट पूरे कर लिए हैं। यह मुकाम हासिल करने वाले वे दुनिया के तीसरे बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं।

Ravindra Jadeja
रवींद्र जडेजा के 350 विकेट पूरे (फाइल फोटो)

भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए। श्रीलंका की पहली पारी भी समाप्त हो चुकी है। मेजबान टीम 284 रनों पर ऑलआउट हो गई है। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त मिली है। इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने दमदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। मानव सुथार को 4 और कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने भारत को एक-एक सफलता दिलाई। आज के दिन अपना दूसरा विकेट लेते ही रवींद्र जडेजा ने खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वे दुनिया के क्रिकेट में उन टॉप के नामों में शामिल हो गए, जिन्होंने टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है।

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सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे बाएं हाथ के स्पिनर

रवींद्र जडेजा के अब टेस्ट क्रिकेट में कुल 351 विकेट हो गए हैं। विश्व क्रिकेट में एक खास क्लब में एंट्री ले ली है। वे दुनिया के तीसरे ऐसे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 350 या उससे अधिक विकेट हासिल किए हैं। इस सूची में पहले दो नाम रंगना हेराथ और डेनियल विटोरी के हैं। इसके बाद जडेजा ने ही कमाल किया है। रंगना हेराथ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 433 विकेट लिए। डेनियल विटोरी ने अपने टेस्ट करियर में कुल 362 विकेट हासिल किए। वहीं, रवींद्र जडेजा ने अब 351 विकेट हासिल कर लिए हैं और इस खास क्लब में एंट्री ले ली है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के टॉप-5 गेंदबाजों में रंगना हेराथ, डेनियल विटोरी और रवींद्र जडेजा के अलावा डेरेक अंडरवुड और ताइजुल इस्लाम का नाम भी शामिल है। डेरेक अंडरवुड ने कुल 297 विकेट हासिल किए हैं, वहीं ताइजुल इस्लाम के नाम 271 विकेट हैं। यह भी एक तथ्य है कि कम से कम 125 टेस्ट विकेट लेने वाले सभी बाएं हाथ के स्पिनरों में केवल केशव महाराज का स्ट्राइक रेट (56.4) जडेजा के 58.1 से बेहतर है।

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बाएं हाथ के स्पिनरों में सबसे अधिक टेस्ट विकेट

433 - रंगना हेराथ

362 - डेनियल वेटोरी

350* - रवींद्र जडेजा

297 - डेरेक अंडरवुड

271 - ताइजुल इस्लाम।

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बता दें कि रवींद्र जडेजा लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर बने हुए हैं। आईसीसी रैंकिंग्स में क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई दूसरा ऑलराउंडर नहीं है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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