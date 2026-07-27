टीम इंडिया के लिए आई एक अच्छी खबर, दिग्गज ऑलराउंडर हुआ टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट
भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कल यानी मंगलवार 28 जुलाई को होने की संभावना है। इससे पहले कई खिलाड़ी चोटिल हैं, लेकिन एक खुशखबरी भी आई है।
बीसीसीआई के सिलेक्टर्स जब कल यानी मंगलवार 28 जुलाई को श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का चुनाव करने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे बड़े असमंजस में होंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि कई भारतीय खिलाड़ी चोटिल हैं, जिन पर रिपोर्ट आनी है, लेकिन एक खुशखबरी भी सिलेक्टर्स के लिए आई है। वह यह है कि भारतीय टीम का एक दिग्गज ऑलराउंडर पूरी तरह फिट हो गया और टेस्ट सीरीज में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है। ये कोई और नहीं, बल्कि रविंद्र जडेजा हैं, जो काफी समय से टीम से बाहर थे।
रविंद्र जडेजा को आईपीएल 2026 के दौरान टेनिस एल्बो इंजरी की समस्या का सामना करना पड़ा था। जडेजा ने इसका इलाज कराया और दो महीने से ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन अब खबर है कि वह वापसी करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह फिट हो गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों की चोट को देखते हुए रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी की पूरी संभावना है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भी जडेजा नहीं खेले थे। चोट की वजह से उन्हें टीम में नहीं चुना गया था।
जडेजा ने आखिरी इंटरनेशनल मैच साल की शुरुआत में खेला था, जब वह जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके जडेजा अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन चोट की वजह से वह टीम से बाहर थे। हालांकि, 15 अगस्त से शुरू हो रही इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा को मौका मिल सकता है, लेकिन यह बात भी नोटिस में आई है कि श्रीलंका की टेस्ट टीम में कई सारे लेफ्टी बैटर्स हैं। ऐसे में वॉशिंगटन के चोटिल होने पर सारांश जैन को ऑफ स्पिनर के रूप में मौका दिया जा सकता है।
सिलेक्टर्स को सुंदर की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार
क्रिकइन्फो की रिपोर्ट की मानें तो सिलेक्टर्स अपना फैसला लेने से पहले वॉशिंगटन की फाइनल फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वॉशिंगटन को फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया जा सकता है और अगर वह सिर्फ दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें 16वें सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की संभावना है। टेस्ट क्रिकेट में सुंदर के आंकड़े अच्छे हैं और सिलेक्टर्स चाहेंगे कि आर अश्विन के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे इस खिलाड़ी को पर्याप्त मौके मिलें।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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