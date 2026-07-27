Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीम इंडिया के लिए आई एक अच्छी खबर, दिग्गज ऑलराउंडर हुआ टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कल यानी मंगलवार 28 जुलाई को होने की संभावना है। इससे पहले कई खिलाड़ी चोटिल हैं, लेकिन एक खुशखबरी भी आई है।

Ravindra Jadeja Shardul Thakur
रविंद्र जडेजाऔर शार्दुल ठाकुर

बीसीसीआई के सिलेक्टर्स जब कल यानी मंगलवार 28 जुलाई को श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का चुनाव करने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे बड़े असमंजस में होंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि कई भारतीय खिलाड़ी चोटिल हैं, जिन पर रिपोर्ट आनी है, लेकिन एक खुशखबरी भी सिलेक्टर्स के लिए आई है। वह यह है कि भारतीय टीम का एक दिग्गज ऑलराउंडर पूरी तरह फिट हो गया और टेस्ट सीरीज में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है। ये कोई और नहीं, बल्कि रविंद्र जडेजा हैं, जो काफी समय से टीम से बाहर थे।

रविंद्र जडेजा को आईपीएल 2026 के दौरान टेनिस एल्बो इंजरी की समस्या का सामना करना पड़ा था। जडेजा ने इसका इलाज कराया और दो महीने से ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन अब खबर है कि वह वापसी करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह फिट हो गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों की चोट को देखते हुए रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी की पूरी संभावना है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भी जडेजा नहीं खेले थे। चोट की वजह से उन्हें टीम में नहीं चुना गया था।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते हैं सारे रिकॉर्ड, मगर करना होगा इस चीज पर काम

जडेजा ने आखिरी इंटरनेशनल मैच साल की शुरुआत में खेला था, जब वह जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके जडेजा अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन चोट की वजह से वह टीम से बाहर थे। हालांकि, 15 अगस्त से शुरू हो रही इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा को मौका मिल सकता है, लेकिन यह बात भी नोटिस में आई है कि श्रीलंका की टेस्ट टीम में कई सारे लेफ्टी बैटर्स हैं। ऐसे में वॉशिंगटन के चोटिल होने पर सारांश जैन को ऑफ स्पिनर के रूप में मौका दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:19 दिन के ब्रेक पर टीम इंडिया, जानिए अब कब और किसके खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत?

सिलेक्टर्स को सुंदर की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार

क्रिकइन्फो की रिपोर्ट की मानें तो सिलेक्टर्स अपना फैसला लेने से पहले वॉशिंगटन की फाइनल फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वॉशिंगटन को फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया जा सकता है और अगर वह सिर्फ दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें 16वें सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की संभावना है। टेस्ट क्रिकेट में सुंदर के आंकड़े अच्छे हैं और सिलेक्टर्स चाहेंगे कि आर अश्विन के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे इस खिलाड़ी को पर्याप्त मौके मिलें।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Ravindra Jadeja Team India India Vs Sri Lanka
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।