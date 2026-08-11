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गेंद स्पिन ही नहीं करते जडेजा और अक्षर... भारत के 'स्पिन संकट' पर पूर्व दिग्गज ने किया तीखा हमला

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गेंद स्पिन ही नहीं करते रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल… ये कहना है भारत के पूर्व क्रिकेटर अशोक शर्मा का। उन्होंने भारत के 'स्पिन संकट' पर बात की और कहा कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब स्पिनर बचते हैं। 

Ravindra Jadeja, Axar Patel and Devdutt Padikkal
भारतीय टीम के खिलाड़ी

टीम इंडिया को 2024 में घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। यही हाल दो मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का हुआ। इन दो सीरीजों में इस बात की पोल खुल गई कि भारतीय टीम न तो अच्छी तरह से स्पिन को खेल पा रही है और न ही भारत के स्पिनर अपना उतना प्रभाव दिखा पा रहे हैं। इससे टीम इंडिया की अप्रोच पर भी सवाल उठे। अब पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने तो यह दावा भी कर दिया है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर गेंद को स्पिन ही कराते हैं।

अशोक मल्होत्रा ने कहा है कि टी20 क्रिकेट की वजह से हम संघर्ष कर रहे हैं। स्पिनर की कला उतनी अच्छी नहीं है और बल्लेबाज भी स्पिनर्स को अच्छे से नहीं खेल रहे। मल्होत्रा ने द क्रिकेट न्यूज को बताया, "यह T20 क्रिकेट की वजह से है। T20 क्रिकेट में कोई भी बॉल को स्पिन नहीं कराता; वे बस उसे अंदर फेंक देते हैं। हमारे समय में बिशन बेदी, राजिंदर गोयल, दिलीप दोशी, पद्माकर शिवालकर और धीरज परसाना थे। हर टीम के पास एक अच्छा बॉलर था।"

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पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "अगर आप अभी के हालात देखें, तो आपके पास वही जडेजा और अक्षर पटेल हैं, जो गेंद को स्पिन नहीं कराते। तो, जब आपके पास स्पिनर नहीं होता, तो आप इसे असरदार तरीके से कैसे खेल सकते हैं? इसीलिए न्यूजीलैंड ने हमें पार्ट-टाइम स्पिनरों से हराया और फिर साउथ अफ्रीका ने भी ऐसा ही किया।" भारतीय टीम 50 रन के करीब भी अपनी सरजमीं पर ऑलआउट हो गई थी, जो कि एक चिंता का विषय भारतीय क्रिकेट के लिए था।

T20 क्रिकेट की वजह से कैसे बदल गई स्पिन बॉलिंग?

अशोक मल्होत्रा ​​ने एक तरह से सीधी आलोचना भारत के मौजूदा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को लेकर की है। उन्होंने कहा है कि जाने-माने स्पिनरों ने भी अपने तरीके को बदल लिया है, जो पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अश्विन फिर भी कुछ वैरिएशन लेकर आते थे और बल्लेबाजों को फंसाते थे, लेकिन अभी के समय भारतीय स्पिनरों के साथ ऐसा नहीं है। टी20 क्रिकेट में ढलने और बचने के लिए उन्होंने अपनी तरकीबें बदल ली हैं, जिससे टेस्ट क्रिकेट में उनको और भारतीय टीम को नुकसान हो रहा है। श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में स्पिनरों का बोलबाला रहने की उम्मीद है। अगर इस सीरीज में भी भारतीय स्पिनर अच्छा नहीं कर पाए तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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Ravindra Jadeja Axar Patel
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