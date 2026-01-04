ऋतुराज गायकवाड़ का कटा टीम इंडिया से पत्ता तो हैरान हुए अश्विन, बोले- कोई फर्क नहीं पड़ता कि…

संक्षेप: ऋतुराज गायकवाड़ के टीम से बाहर होने से पूर्व स्पिनर आर अश्विन भी हैरान हैं। श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर-4 का भार संभाला और अपने वनडे करियर का पहला शतक भी जड़ा था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी से कई खिलाड़ियों के पत्ते कटे हैं, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी शामिल है। गायकवाड़ के टीम से बाहर होने से पूर्व स्पिनर आर अश्विन भी हैरान हैं। श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर-4 का भार संभाला और अपने वनडे करियर का पहला शतक भी जड़ा। हालांकि इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिससे अश्विन भी हैरान जर आए।

अश्विन ने हालांकि गायकवाड़ को इसे नजरअंदाज कर फिर से मेहनत करने की सालह दी है। अश्विन ने गायकवाड़ का हौसला सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बढ़ाया है।

अश्विन ने X पर लिखा, ‘कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। उठो, तैयार हो जाओ, पैड पहनो, मैदान पर जाओ और कभी हार मत मानो। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम में जगह के लिए मुकाबला ऐसा ही है।’

ऋतुराज ने 2022 में अपना वनडे डेब्यू किया था, लेकिन तब से उन्हें लगातार मौके नहीं मिले हैं और उन्होंने सिर्फ नौ मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.50 की औसत से 228 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने X पर भारत के स्क्वाड सिलेक्शन के पीछे के लॉजिक पर सवाल उठाया, और बताया कि सीनियर खिलाड़ियों की वापसी के कारण गायकवाड़ और तिलक वर्मा टीम में नहीं हैं। उन्होंने ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी को मिले सीमित मौकों पर चिंता जताई, और अनुभव को बैलेंस करने और भविष्य के लिए तैयार टीम बनाने के भारत के तरीके पर सवाल उठाया।