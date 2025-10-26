मौजूदा दौर रोहित शर्मा का कौन सा वर्जन है? अश्विन ने दिया खरा जवाब, विराट कोहली पर भी कही दमदार बात

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के बाद रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ की है। रोहित ने तीसरे वनडे में शतक लगाया जबकि कोहली ने 74 रनों की पारी खेली। भारत ने 9 विकेट से मैच जीता।

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीन मैच की सीरीज में 202 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। रोहित ने तीसरे मैच में (125 गेंदों में नाबाद 121) शानदार शतक जमाया। उन्होंने विराट कोहली (81 गेंदों में नाबाद 74) के साथ 168 रनों की पार्टनरशिप की और 9 विकेट से जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। रोहित से सीरीज से पहले कप्तानी छीन ली गई थी लेकिन 'हिटमैन' ने बैटिंग से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित और विराट की तारीफ की है।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “रोहित पूरी तरह से फिट और लीन दिख रहे हैं। वह अपनी लय में हैं। बल्लेबाजी का स्तर हमेशा से रहा लेकिन अगर आप फिट हैं, वजन कम करते हैं, लाइट महसूस करते हैं तो आपकी स्किल आपको प्रभावित करेगी। रोहित कमाल के दिख रहे हैं। वह पूरी तरह से तैयार और संतुलित दिख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को उनसे रन बनाने की उम्मीद क्यों नहीं थी। वह पिछले एक दशक से सफेद गेंद के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। मुझे हमेशा से विश्वास था कि वह और विराट दोनों रन बनाएंगे। विराट अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने रन बनाने का तरीका ढूंढ ही लिया। उन्होंने जो स्ट्रेट ड्राइव खेला, वो देखने लायक था। उनके सभी फैंस बहुत खुश होंगे।”

पूर्व स्पिनर ने रोहित के करियर के मौजूदा दौर को उनका तीसरा वर्जन करार दिया। उन्हें लगता है कि रोहित अब उसी तरह से खेल रहे हैं, जैसे एक दशक पहले खेलते थे। अश्विन ने कहा, “उनकी शुरुआत देखिए। वह प्रतिभाशाली थे और मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन वह 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार ओपनिंग करते करने के बाद अलग तरह के रोहित बने। मुझे लगता है कि अब रोहित 3.0 हैं। जब वह कप्तान थे तब उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेला लेकिन मौजूदा समय आप 2013-2016 के रोहित को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वह रन बनाना जारी रखेंगे। वह क्रीज पर अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं और उनके पैर लाइट दिख रहे हैं। यह रोहित और भारत के लिए एक अच्छा संकेत है।”