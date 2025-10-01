Ravichandran Ashwin goes unsold in the ILT20 Auction base price was highest in the auction भारत के हीरो अश्विन ILT20 नीलामी में रहे अनसोल्ड, एक करोड़ छह लाख रुपए देने को तैयार नहीं फ्रेंचाइजी, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ravichandran Ashwin goes unsold in the ILT20 Auction base price was highest in the auction

रविचंद्रन अश्विन बुधवार को आईएलटी20 नीलामी में नहीं बिके। आईएलटी20 नीलामी में उनका बेस प्राइस लगभग एक करोड़ छह लाख रुपए था लेकिन उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला। दिनेश कार्तिक और पीयूष चावला इस लीग का हिस्सा हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:37 PM
संन्यास ले चुके भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन को आईएलटी20 नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिला। वह बुधवार को हुई नीलामी में अनसोल्ड रहे। अश्विन ने पहली आईएलटी20 नीलामी में अपना बेस प्राइस 1 लाख 20 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग एक करोड़ छह लाख रुपए) रखा है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है। दुबई में हुई नीलामी में उन्हें खरीदने में किसी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर वह चुने जाते तो वह इस सीजन में यूएई आधारित टी20 लीग में खेलने वाले तीसरे भारतीय होते। दिनेश कार्तिक शारजाह वॉरियर्स का हिस्सा हैं, जबकि पीयूष चावला अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए खेलते।

भारत के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन के नीलामी में बिकने की पूरी संभावना थी। इस लीग में तीन टीमें आईपीएल फ्रेंचाइजी के स्वामित्व वाली हैं। इस साल अगस्त में आईपीएल से संन्यास लेने वाले अश्विन ने आईएलटी20 के लिए खुद को उपलब्ध बताया था। आईएलटी20 का चौथा संस्करण 2 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच खेला जाएगा, जिसमें छह टीमें शामिल हैं। अश्विन ने टूर्नामेंट के लिए पूरी उपलब्धता दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनके बीबीएल में जाने की संभावना है, जहां चार टीमों ने सीजन के उत्तरार्ध के लिए उन्हें टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई है।

टीम संयोजन नियमों के अनुसार, प्रत्येक फ्रेंचाइजी को वाइल्डकार्ड को छोड़कर, कम से कम 19 और अधिकतम 21 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। पूर्ण सदस्य देशों से कम से कम 11 खिलाड़ी, यूएई से चार, कुवैत से एक, सऊदी अरब से एक और अन्य एसोसिएट देशों से दो खिलाड़ी होने चाहिए।

ये भी पढ़ें:उनके जैसा खिलाड़ी...गिल ने जडेजा पर जताया भरोसा, जानिए तारीफ में क्या कहा

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने वाले अश्विन, आईएलटी20 नीलामी की लंबी सूची में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका बेस प्राइस सात अंकों में हैं। अगर उन्हें चुना जाता, तो आईएलटी20 उनकी पहली विदेशी टी20 लीग होती।

अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया जिससे अब वह दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग खेलने के लिये स्वतंत्र हैं। बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों। अश्विन ने बीबीएल विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था लिहाजा क्रिकेट आस्ट्रेलिया उन्हें विशेष अनुमति देगा। अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं।

