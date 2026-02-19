अभिषेक शर्मा को आसानी से क्यों आउट कर पा रहे हैं गेंदबाज? रविचंद्रन अश्विन ने बताई ये वजह, सुझाव भी दिया
भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उनकी बल्लेबाजी का गहरा तकनीकी विश्लेषण करते हुए उनकी कमजोरी बताई है। अश्विन के अनुसार "अब अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों ने अभिषेक के खेलने के तरीके को पूरी तरह पढ़ लिया है। मैदान पर अब यह एक नया ट्रेंड बन गया है कि गेंदबाज उन्हें हाथ खोलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं देते। गेंदबाज अब अभिषेक के शरीर के बहुत करीब (टाइटल लाइन्स) गेंदबाजी करने की रणनीति अपना रहे हैं। अभिषेक की आदत अपना सामने वाला पैर (फ्रंट लेग) हटाकर जोर से बल्ला घुमाने की रही है। जब गेंद शरीर के करीब आती है तो उन्हें शॉट मारने के लिए जरूरी जगह (रूम) नहीं मिल पाती है।"
अश्विन कहते हैं कि- "नीदरलैंड के खिलाफ मैच में गेंदबाज आर्यन दत्त ने इसी रणनीति का बखूबी इस्तेमाल किया। आर्यन ने गेंद को अंदर की तरफ एंगल दिया जिससे वह सीधे अभिषेक के शरीर की लाइन में आई। नई गेंद से यह तकनीकी चूक अभिषेक पर भारी पड़ी और वह गेंद की लाइन में नहीं आ सके।" अश्विन ने बताया कि उस समय अभिषेक अपनी सही पोजीशन में नहीं थे। गेंदबाज ने उन्हें हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर लगी। अभिषेक को शॉट खेलने के लिए पर्याप्त स्विंग स्पेस नहीं मिला जिसके कारण वह आउट हो गए। गेंदबाजों की इस सटीक योजना ने अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी पर फिलहाल लगाम लगा दी है।
अश्विन ने अभिषेक को अपनी तकनीक सुधारने के लिए शिवम दुबे का उदाहरण दिया है। शिवम दुबे भी अपना पैर हटाते हैं लेकिन उनका सिर हमेशा गेंद की लाइन में रहता है। अश्विन का सुझाव है कि नई गेंद का सामना करते समय अभिषेक को सिर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ पैर हटाकर रूम बनाने के बजाय उन्हें गेंद की दिशा और गति के अनुसार सामंजस्य बिठाना होगा। अगर वह शिवम दुबे की तरह गेंद की लाइन में रहकर खेलेंगे तो उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी। पावरप्ले में सफल होने के लिए उन्हें अपने फुटवर्क में यह छोटा सा बदलाव करना अनिवार्य है। अश्विन का मानना है कि तकनीकी सुधार ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लंबी पारी खेलने में मदद करेंगे।
अश्विन के अनुसार, एक या दो मैचों की विफलता के आधार पर खिलाड़ी को बाहर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिषेक एक मैच विनर खिलाड़ी हैं और पावरप्ले में बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हालिया खराब फॉर्म का एक कारण उनकी खराब सेहत भी हो सकती है जिससे उनकी एकाग्रता प्रभावित हुई। अश्विन ने अभिषेक की प्रतिभा पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें टीम में बनाए रखने का समर्थन किया है। भारतीय टीम प्रबंधन और कोच भी उनकी काबिलियत को लेकर फिलहाल चिंतित नहीं दिख रहे हैं। यदि अभिषेक अपनी पुरानी लय हासिल कर लेते हैं तो वह फिर से गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाएंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।