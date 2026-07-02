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'वो उनकी पैंट उतार देता'; वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी से नाराज रवि शास्त्री

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी को लेकर हर कोई हैरान है। रवि शास्त्री का मनना है कि 15 साल के इस प्लेयर का डेब्यू आयरलैंड दौरे पर ही हो जाना था। वो वहां के छोटे ग्राउंड्स का भरपूर फायदा उठा सकता था।

'वो उनकी पैंट उतार देता'; वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी से नाराज रवि शास्त्री

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर चयनकर्ताओं को भारतीय टी20 टीम में चुनने पर मजबूर किया। उन्हें स्क्वॉड में तो जगह मिल गई, मगर डेब्यू का मौका अभी तक नहीं मिला है। हर किसी को लगा था कि उनका डेब्यू आयरलैंड दौरे पर ही हो जाएगा, मगर कप्तान श्रेयस अय्यर, कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की कुछ अलग ही सोच थी। वह वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ ही बने रहना चाहते हैं, जिस वजह से वैभव सूर्यवंशी बेंच ही गर्म कर रहे हैं। आयरलैंड दौरे पर 0-2 से हार झेलने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंची, जहां भी वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला। पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता तो वह उनकी पैंट खोल देते।

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रवि शास्त्री ने जोर देकर कहा कि आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों को पहली गेंद पर छक्का लगाय। उनके इस टैलेंट के बावजूद वह भारतीय टीम के साथ बस बेंच गर्म कर रहे हैं।

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रवि शास्त्री ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए कहा, “अरे, वो खेलना चाहिए था यार (उसे आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए था)। वह बहुत धीमा और स्पंजी ट्रैक था। वह उन्हें छत पर पटक देता, वह बहुत छोटा ग्राउंड था। वह उनकी पैंट उतार देता। उसे निश्चित रूप से वहां खेलना चाहिए था। अब, वह इंग्लैंड में खेलता है या नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। मुझे पक्का नहीं पता कि वे उसे दोष देंगे या नहीं, लेकिन उसे जल्द से जल्द एक गेम दो। उसने IPL में सभी को धूल चटाई है। उसने किस तेज गेंदबाज को छोड़ा? और आप उसे बेंच गर्म करवा रहे हैं।”

संजू सैमसन की जगह हो सकती है वैभव सूर्यवंशी की एंट्री

यूके टूर पर अभी तक खेले गए तीन मैचों में संजू सैमसन का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। वह एक बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट कड़ा फैसला लेते हुए इस वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी को बाहर बैठा सकता है। सैमसन अगर बाहर होते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग XI के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। वह अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक अंदाज में पारी का आगाज कर सकते हैं। हालांकि वैभव के आने से चुनौती यह रहेगी कि टॉप-3 में तीनों बल्लेबाज लेफ्टी हो जाएंगे। ईशान किशन इस समय नंबर-3 का भार संभाले हुए हैं।

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लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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