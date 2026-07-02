'वो उनकी पैंट उतार देता'; वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी से नाराज रवि शास्त्री

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी को लेकर हर कोई हैरान है। रवि शास्त्री का मनना है कि 15 साल के इस प्लेयर का डेब्यू आयरलैंड दौरे पर ही हो जाना था। वो वहां के छोटे ग्राउंड्स का भरपूर फायदा उठा सकता था।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर चयनकर्ताओं को भारतीय टी20 टीम में चुनने पर मजबूर किया। उन्हें स्क्वॉड में तो जगह मिल गई, मगर डेब्यू का मौका अभी तक नहीं मिला है। हर किसी को लगा था कि उनका डेब्यू आयरलैंड दौरे पर ही हो जाएगा, मगर कप्तान श्रेयस अय्यर, कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की कुछ अलग ही सोच थी। वह वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ ही बने रहना चाहते हैं, जिस वजह से वैभव सूर्यवंशी बेंच ही गर्म कर रहे हैं। आयरलैंड दौरे पर 0-2 से हार झेलने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंची, जहां भी वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला। पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता तो वह उनकी पैंट खोल देते।

रवि शास्त्री ने जोर देकर कहा कि आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों को पहली गेंद पर छक्का लगाय। उनके इस टैलेंट के बावजूद वह भारतीय टीम के साथ बस बेंच गर्म कर रहे हैं।

रवि शास्त्री ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए कहा, “अरे, वो खेलना चाहिए था यार (उसे आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए था)। वह बहुत धीमा और स्पंजी ट्रैक था। वह उन्हें छत पर पटक देता, वह बहुत छोटा ग्राउंड था। वह उनकी पैंट उतार देता। उसे निश्चित रूप से वहां खेलना चाहिए था। अब, वह इंग्लैंड में खेलता है या नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। मुझे पक्का नहीं पता कि वे उसे दोष देंगे या नहीं, लेकिन उसे जल्द से जल्द एक गेम दो। उसने IPL में सभी को धूल चटाई है। उसने किस तेज गेंदबाज को छोड़ा? और आप उसे बेंच गर्म करवा रहे हैं।”