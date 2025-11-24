भारत को अगर जीतना है तो...रवि शास्त्री की ये अटपटी सलाह आएगी टीम इंडिया के काम? इतिहास में ऐसा हुआ सिर्फ 3 बार

संक्षेप: रवि शास्त्री का कहना है कि अगर भारत को गुवाहाटी टेस्ट जीतना है तो उन्हें समय बर्बाद ना करते हुए तेजी से रन बनाने होंगे, वहीं अगर जरूरत पड़ी तो भारत को साउथ अफ्रीका से कम स्कोर पर ही पारी घोषित कर देनी चाहिए।

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में 489 रन बोर्ड पर टांगकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत को अब यह टेस्ट जीतना है तो बड़ा कमाल करना होगा। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को यह टेस्ट जीतने के लिए अटपटी सलाह दी है। उनका कहना है कि भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तेजी से रन बनाने चाहिए, वहीं अगर जरूरत पड़ी तो साउथ अफ्रीका की पहली पारी से कम स्कोर पर उन्हें पारी घोषित कर देनी चाहिए ताकि वह दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका को जल्दी ढेर कर टारगेट हासिल कर सके। बता दें, भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 4 बार दूसरी पारी ममें विपक्षी टीम के स्कोर से कम पर पारी घोषित की है, जिसमें एक भी बार टीम इंडिया को जीत नहीं मिली है। भारत एक मैच हारा है, वहीं 3 ड्रॉ रहे हैं।

रवि शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “टैक्टिकली, इंडिया को कल फैसला करना होगा। देखें कि वे नई बॉल से कैसे निपटते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाएं और जीत हासिल करें। उन्हें फैसले लेने होंगे, जिसका मतलब है कि आप शायद पहले डिक्लेयर करना चाहें, फिर दूसरी इनिंग में विरोधी टीम को जल्दी आउट करने की कोशिश करें।”

उन्होंने आगे कहा, “आपको ये चांसेस लेने होंगे। आप 489 रन से आगे बैटिंग करने का इंतजार नहीं कर सकते — इसमें बहुत समय लगेगा। उन्हें 80, 90, यहां तक ​​कि 100 रन पीछे डिक्लेयर करना पड़ सकता है और देखें कि इसका क्या नतीजा होता है।”

बता दें, टेस्ट क्रिकेट में 33 बार टीमों ने दूसरी इनिंग में पीछे होने पर पारी घोषित की है, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन मौकों पर जीत मिली है। भारत ने ऐसा चार बार किया है, लेकिन ऐसा करने के बाद कभी नहीं जीता। उन्हें एकमात्र हार 1948 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में मिली थी, जब उन्होंने 103 रन कम पर पारी घोषित की थी।