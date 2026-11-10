कोचिंग और कमेंट्री में क्या फर्क है? रवि शास्त्री ने खुलकर बताई अपने दिल की बात
टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कमेंट्री और कोचिंग में फर्क बताया है। साथ ही यह भी बताया कि उन्हें महान कमेंटेटर से क्या सलाह मिली थी? शास्त्री कमेंटी पसंद करते हैं।
रवि शास्त्री ने क्रिकेट की दुनिया में हर वो काम कर लिया है, जो एक शख्स चाहता है। पहले वह दमदार क्रिकेटर रहे। इसके बाद उन्हें कमेंट्री करते सुना गया और फिर कोचिंग की दुनिया में भी नजर आए। हालांकि, फिर से उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में वापसी की। वे दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर और प्रेजेंटर में से एक हैं। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून अलग है। वह इसे एक नौकरी नहीं समझते, बल्कि इसे जीते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि कोच और कमेंट्री में उन्हें क्या फर्क नजर आता है।
स्काई स्पोर्ट के इयान स्मिथ के साथ बातचीत के दौरान रवि शास्त्री ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंटेटर या टीवी होस्ट के तौर पर अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "यह कमाल की बात है कि जिंदगी आपको अलग-अलग जगहों पर कैसे ले जा सकती है और खासकर क्रिकेट वाली ज़िंदगी। मेरा मतलब है कि इसने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मेरा मतलब है कि जाहिर है कि आप खेल से प्यार करते हैं। हम यहां तभी टिके रह सकते हैं, जब हम खेल के लिए जुनूनी हों। अगर आप खेल के लिए पैशनेट नहीं हैं, आप खेल से प्यार नहीं करते हैं, तो आप हर दिन हर खेल के लिए उस तरह का जोश दिखाते हुए इतने लंबे समय तक यहां नहीं रह पाएंगे।"
उन्हें खेलना, कोचिंग देना या ब्रॉडकास्टिंग क्या पसंद है? इस पर शास्त्री ने कहा, "सबसे मुश्किल कोचिंग होगी, है ना? क्योंकि एक बार जब खिलाड़ी मैदान पर चले जाते हैं तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। जब आप खेल रहे होते हैं तो आपके पास बैट या बॉल होती है और जब आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं तो माइक होता है, लेकिन एक बार जब खिलाड़ी मैदान से बाहर चले जाते हैं, तो आप बस हाथ पर हाथ धरे रह सकते हैं और इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप जानते हैं, देश की उम्मीदें ऐसी हैं। आपको हर गेम जीतना है। आपके सिर पर हमेशा बंदूक तानी रहती है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं और आप सफल होते हैं, तो इनाम भी मिलता है। आपको बहुत इज्जत मिलती है। आप जानते हैं कि जिस काम में आपको मजा आता है और आपको उस तरह की जॉब सैटिस्फैक्शन मिलती है, जो किसी और चीज ने आपको नहीं दी, तो फिर आप इसे पसंद करेंगे।"
शास्त्री तमाम ऐसे पलों के गवाह माइक के पीछे रहें, जो क्रिकेट की सबसे यादगार लम्हों में शामिल है। इसको लेकर शास्त्री ने कहा कि यह टीम वर्क है और साथी कमेंटेटर्स के प्रति सम्मान की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया, "शानदार सफर रहा है। हमने अपने करियर में कई फाइनल मैच जीते हैं और यह एक अच्छी बात है, जब कोई खेल को समझता है, टेलीविजन के डिसिप्लिन को समझता है और फिर इतने लंबे समय तक उस पर काम करता है। यह मजेदार है।"
रवि शास्त्री ने यह भी बताया कि उन्होंने महान कमेंटटर्स के साथ काम किया। इस दौरान उन्हें रिची बेनोद से एक जबरदस्त सलाह मिली थी। इसके बारे में शास्त्री ने बताया, "मैंने आखिर में रिची से पूछा, रिची, तुम्हें क्या लगता है यह कैसा रहा? उसने कहा, रवि, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि तुम्हें पैसे तुम्हारे बोले गए शब्दों की संख्या के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बात के कंटेंट के लिए मिलते हैं। अगर पिक्चर कहानी नहीं बताती, अगर तुम पिक्चर में कुछ नहीं जोड़ सकते, तो चुप रहो। मेरे लिए इतना ही काफी था कि तुम्हें बता दूं कि रेडियो अलग है, जहां तुम कार में या उसके लिविंग रूम में सुनने वाले के लिए एक पिक्चर बनाते हो। टेलीविजन, देखने वाला देख रहा है। तो मॉनिटर में कुछ जोड़ो, नहीं तो चुप रहो।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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