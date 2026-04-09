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वानखेड़े स्टेडियम में रवि शास्त्री स्टैंड का अनावरण, इडुल्जी, सोलकर और सरदेसाई भी सम्मानित

Apr 09, 2026 09:54 pm ISTVikash Gaur Bhasha, मुंबई
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 रवि शास्त्री के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने डायना इडुल्जी, एकनाथ सोलकर और दिलीप सरदेसाई जैसे अपने अन्य दिग्गज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।

वानखेड़े स्टेडियम में रवि शास्त्री स्टैंड का अनावरण, इडुल्जी, सोलकर और सरदेसाई भी सम्मानित

भारत के पूर्व ऑलराउंडर और टीम इंडिया के कोच रहे रवि शास्त्री के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को एक स्टैंड का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने डायना इडुल्जी, एकनाथ सोलकर और दिलीप सरदेसाई जैसे अपने अन्य दिग्गज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। 'शास्त्री स्टैंड' का अनावरण एक समारोह में किया गया जिसमें सुनील गावस्कर और भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं।

वानखेड़े स्टेडियम के गेट का नाम भारत की पूर्व कप्तान इडुल्जी, भारत के पूर्व ऑलराउंडर सोलकर और सरदेसाई के नाम पर रखा गया। सरदेसाई ने 30 टेस्ट और 179 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। भारत के पूर्व मुख्य कोच शास्त्री वानखेड़े में अपने भाषण के दौरान काफी भावुक नजर आए। शास्त्री ने कहा, ''मेरी पत्नी यहां है, मेरी बेटी यहां है, उसने मुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा... मेरी बहन वहां है, मेरा भतीजा वहां है, हर कोई मौजूद है। मुझे खुशी है, बस एक ही बात का दुख है - मेरे पिता। वह मेरे हीरो थे लेकिन आज वह यहां मौजूद नहीं हैं।''

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उन्होंने कहा, ''उस जमाने में वह हर मैच गरवारे पवेलियन छोर से देखते थे। अब वह ऊपर (स्वर्ग में) हैं, और उन्हें इस बात पर गर्व होगा कि यह सब हुआ है।'' क्रिकेटर से कमेंटेटर बने शास्त्री ने अपने अनोखे अंदाज में कहा, ''इस वानखेड़े स्टेडियम में मेरा एक शॉट है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। 15 साल के करियर में अनगिनत छक्के लगाए होंगे लेकिन वह शॉट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। मैंने ब्रूस रीड की गेंद पर 'रवि शास्त्री स्टैंड' के ऊपर छक्का जड़ा था। वह मेरा सबसे पसंदीदा शॉट है।''

भारत में महिला क्रिकेट की अगुआ इडुल्जी भी इस मौके पर भावनाओं से अभिभूत हो गईं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की प्रशासक रह चुकीं इडुल्जी ने कहा, ''यह मेरे और सभी महिला क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। यह मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक दिन है। मैं अपने जीवन में इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी।'' इडुल्जी ने 20 टेस्ट और 34 वनडे मैच खेले। इस अवसर पर एकनाथ सोलकर और दिलीप सरदेसाई के परिवार वाले भी मौजूद थे। ये दोनों महान खिलाड़ी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मरणोपरांत उनको ये सम्मान मिला है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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Ravi Shastri
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