Ravi Shastri says Travis Head two years ago you plunged my country into silence And today you have done it again vs Eng
ट्रैविस हेड को लेकर भारतीय दिग्गज बोले- 2 साल पहले आपने मेरे देश को चुप कराया था और अब…

रवि शास्त्री ने एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में खेली गई ट्रैविस हेड की पारी का सराहना की। रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल को भी याद किया और कहा कि दो साल पहले आपने मरे देश को चुप करा दिया था

Sun, 23 Nov 2025 07:48 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री ने एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में खेली गई ट्रैविस हेड की पारी का सराहना की। रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल को भी याद किया और कहा कि दो साल पहले आपने मरे देश को चुप करा दिया था और आज ऐसा ही आपने इंग्लैंड के साथ किया है। ट्रैविस हेड ने एक ऐसी पारी पर्थ में खेली, जिसे इंग्लैंड की टीम दशकों तक याद रखेगी। एक ही सेशन में ट्रैविस हेड ने मैच को खत्म कर दिया, जो अगले दिन तक जा सकता था।

रवि शास्त्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, “ट्रैविस हेड… दो साल पहले आपने मेरे देश को चुप करा दिया था और आज, आपने फिर से वही किया, खेल के सबसे अच्छे फॉर्मेट में, जबरदस्त अंदाज़ में, एक शानदार पारी के साथ। शुक्रिया। इंग्लैंड वह बेहद खास था।”

ट्रैविस हेड को लेकर रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में खेली गई उनकी पारी का जिक्र किया, जब उन्होंने अपनी टीम को उस मैच में जीत दिलाई, जिसमें एक समय पर टीम संकट में नजर आ रही थी। ट्रैविस हेड की पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम को उसी की सरजमीं पर धूल चटाई थी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड के दम पर ही भारत को हराया था।

ट्रैविस हेड ने महज 69 गेंदों में शतक जड़ा था, जो बैजबॉल युग में सबसे तेज टेस्ट शतक है। हैरानी की बात ये थी कि ट्रैविस हेड ओपनिंग करने उतरे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसे बरसे, जैसे वह टी20 मैच या वनडे मैच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ट्रैविस हेड ने 83 गेंदों में 16 चौके और 4 छक्कों की मदद से 123 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148.19 का था। आमतौर पर ऐसा स्ट्राइक रेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कम टी20 क्रिकेट में ज्यादा नजर आता है, लेकिन ट्रैविस हेड ने टेस्ट क्रिकेट को ही टी20 क्रिकेट में बदल दिया। ओपनर उस्मान ख्वाजा फिट नहीं थे तो उन्होंने ओपनर की जिम्मेदारी संभाली और इंग्लैंड को तहस-नहस कर दिया।

