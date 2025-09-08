संजू सैमसन को मत छेड़ो...रवि शास्त्री ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले टीम इंडिया की दो ये बड़ी सलाह

T20 Asia Cup 2025 से ठीक पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को बड़ी सलाह देते हुए कहा है कि संजू सैमसन आपके लिए टॉप ऑर्डर में ही बेस्ट हैं। वे सबसे खतरनाक उसी जगह हैं और वहां से आपको मैच जिताकर भी देंगे।

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की तारीफ की है। संजू सैमसन को टी20 एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया में जगह तो मिली है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में उनका खेलना संदिग्ध लग रहा है। भले ही उन्होंने हाल ही में केरला क्रिकेट लीग में रन बनाए हों या फिर पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में तीन शतक जड़े हों। बावजूद इसके संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बन रही, क्योंकि वे टॉप ऑर्डर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और टॉप 3 में स्पॉट खाली नहीं है। रवि शास्त्री भी मानते हैं कि वे शीर्ष पर ही रहकर आपको मैच जिता सकते हैं। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप से पहले रवि शास्त्री ने एक तरह से ये बड़ी सलाह भारतीय टीम को दी है।

पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने द हिंदू से बात करते हुए संजू सैमसन को लेकर कहा, "सैमसन शीर्ष पर सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं - यहीं वो आपको मैच जिता सकते हैं। अगर वो किसी भी पारी में धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं, तो वो आपको मैच जिता देते हैं। उन्हें टॉप पर ही रहने दो, यही बेहतर है।" संजू सैमसन ने हाल ही में केसीएल में 5 पारियों में 368 रन बनाए हैं और इनमें से 350 से ज्यादा रन उन्होंने ओपनर के तौर पर बनाए हैं, लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ कर दिया है कि वे एशिया कप में ओपनिंग नहीं करेंगे।