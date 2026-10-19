भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करेगा न्यूजीलैंड का दौरा… WTC को लेकर भी रवि शास्त्री ने की भविष्यवाणी
पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यह दौरा भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करने वाला होगा। 12 मैच इस दौरे पर तीनों फॉर्मेट के टीम इंडिया को खेलने हैं।
टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भारत की टीम के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय क्रिकेट को बेहद करीब से जानने वाले रवि शास्त्री ने कहा है कि न्यूजीलैंड का आगामी दौरा भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करने वाला होगा। पूर्व कोच की बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इस सीरीज के बाद थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि वनडे विश्व कप 2027 के लिए भारत की टीम कैसी हो सकती है और क्या भारत की टेस्ट टीम अगले साल होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रख पाएगी या नहीं।
रवि शास्त्री ने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में कहा है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में सफल होने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को अपने खेल में जरूरी बदलाव करने होंगे। इसके अलावा उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी को लेकर कहा, "अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। इसे बाजार से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। भुवनेश्वर ने आईपीएल में जिस तरह का प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम के साथ उनका जितना अनुभव है, उसे देखते हुए वह न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के लिए आदर्श गेंदबाज होंगे।"
न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को रवि शास्त्री ने सबसे ज्यादा अहम बताया और कहा, "टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वनडे और टी-20 पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड का पूरा डेढ़ महीने का दौरा भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा बताने वाला होगा। वहां की परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका जैसी भी हो सकती हैं, इसलिए यह दौरा काफी अहम है। भारत के लिए यह आसान नहीं होगा। डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में उसकी स्थिति और दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की जीत को देखते हुए न्यूजीलैंड के विरुद्ध सीरीज भारत के मुकाबले मेजबान टीम के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।"
रवि शास्त्री ने माना है, “फिलहाल दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से दो टीमों के फाइनल में पहुंचने की संभावना दिखती है। भारत के लिए राह मुश्किल है। उसे न्यूजीलैंड में बचे दोनों टेस्ट जीतने होंगे और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पांच में से कम से कम चार टेस्ट जीतने होंगे। यह असंभव नहीं है, लेकिन दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी।”
न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में ढलना होगा- रवि शास्त्री
न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियों को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "टेस्ट टीम का वहां जल्दी पहुंचना और कुछ मैच खेलना अच्छा फैसला है। न्यूजीलैंड में सर्दियों के बाद क्रिकेट शुरू हो रहा होगा और पिचें ताजा होंगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर न्यूजीलैंड ऐसी पिचें तैयार करे जो उसके तेज गेंदबाजों के अनुकूल हों। वहां मौसम तेज हवा वाला हो सकता है और गेंद स्विंग के साथ सीम भी करेगी। भारतीय बल्लेबाजों को इन परिस्थितियों के अनुरूप जल्दी ढलना होगा। मैं 2019 में कोच के रूप में न्यूजीलैंड गया था। उस समय हमने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया था और न्यूजीलैंड में भी हमारा दौरा शानदार रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतना हमेशा मुश्किल होता है। भारतीय खिलाड़ियों को वहां की परिस्थितियों को जल्दी समझना होगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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