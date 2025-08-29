रवि शास्त्री ने बचाया मोहम्मद शमी का करियर? 2018 में ही होने वाले थे रिटायर; पूर्व बॉलिंग कोच का खुलासा

2018 में, इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले, हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच (बेंगलुरु में टेस्ट मैच) था। शमी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वह बहुत निराश थे। उनकी निजी परेशानियां भी चरम पर थीं। इसलिए वह मेरे कमरे में आए और बोले, 'पाजी, मैं क्रिकेट चोर दूंगा।'

टीम इंडिया के पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण ने खुलासा किया कि मोहम्मद शमी 2018 में ही रिटायरमेंट का सोच रहे थे, वो तो उस समय के कोच रवि शास्त्री उनके साथ थे जिन्होंने उनके डूबते करियर को सहारा दिया। भरत अरुण ने बताया कि जब 2018 में शमी अपनी निजी जिंदगी में कठिन दौर से गुजर रहे थे तो वह फिटनेस टेस्ट में भी फेल हो गए थे। अपनी खराब फिटनेस को देखते हुए वह एक दिन भरत अरुण के पास गए और उन्होंने कहा कि पाजी मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा।

भरत अरुण ने बॉम्बे स्पोर्ट्स एक्सचेंज के लेटेस्ट एपिसोड में कहा, “जब शमी अपने निजी जीवन में ट्रॉमा से गुजर रहे थे, तब रवि (शास्त्री) ने उनसे बात की और कहा, ‘आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, बेझिझक पूछिए।’

मैंने उनसे पूछा, 'क्रिकेट छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हासिल किया है, वह क्रिकेट की वजह से है।' उन्होंने कहा कि वह गुस्से में थे। मैं उन्हें रवि के पास ले गया। रवि ने कहा, 'अगर आप गुस्से में हैं और गेंद आपके हाथ में है, तो गेंद के साथ अपना गुस्सा दिखाइए। क्या आप क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपका शरीर फिट नहीं है?'

हमने उसे NCA भेजा और सिर्फ यही निर्देश दिया गया कि उसे शारीरिक रूप से मेहनत करनी है, गेंदबाजी नहीं। एनसीए भेजने के तीन हफ्ते बाद, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा: ‘पाजी, मैं तो अभी घोड़े की तरह भाग रहा हूं।’

इस तरह मोहम्मद शमी ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया और इंग्लैंड में वे पांच टेस्ट मैच खेले। पांचवें टेस्ट मैच में, आखिरी दिन टी ब्रेक के बाद, उसने 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की - यही उसकी फिटनेस का स्तर था। यह अद्भुत था।”