अभिषेक शर्मा को सेमीफाइनल में ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं रवि शास्त्री, मगर ये है उनकी शर्त
रवि शास्त्री इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए अभिषेक शर्मा को बाहर करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अभी तक अभिषेक शर्मा एक ही अर्धशतक इस टूर्नामेंट में जड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा तीन बार जीरो पर आउट हुए हैं।
टीम इंडिया को कल यानी गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है। इस नॉकआउट मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट को अभिषेक शर्मा को लेकर फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा है कि अभिषेक शर्मा दिमागी तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं? इस आधार पर उनको सेमीफाइनल के लिए चुना जाना चाहिए या फिर ड्रॉप कर देना चाहिए। उनके लिए ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा। लगातार तीन बार तो वे शून्य पर आउट हुए हैं।
रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अभिषेक शर्मा की जगह के बारे में कोई भी फैसला सबसे पहले उनके मेंटल स्पेस पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा, "जब तक टीम मैनेजमेंट को यह एहसास नहीं होता कि मेंटली वह ठीक नहीं है। अगर मेंटली, उसका माइंडसेट खराब हुआ है, तो उन्हें बाहर से, उससे बातचीत में, बस यह देखकर कि वह नेट्स में कैसे बैटिंग कर रहा है, उसे जज करना है।"
पूर्व भारतीय हेड कोच ने यह भी कहा कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव के बारे में वह तभी सोचेंगे, जब ईशान किशन और संजू सैमसन ओपन करें। शास्त्री ने यह भी बताया कि पिछली बार जब अभिषेक शर्मा पिछले साल मुबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे तो उन्होंने 54 गेंदों में 135 रन बनाए थे, जो किसी भारतीय का सबसे बड़ा T20I स्कोर था।
उन्होंने इस पर कहा, "अगर ऐसा हैं तो मैं तभी ईशान किशन को ऊपर भेजने के बारे में सोचूंगा और फिर शायद रिंकू सिंह को उन्हें नीचे लाऊंगा। यह एकमात्र बदलाव हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ बना रहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तो उन्होंने उनके खिलाफ शानदार सीरीज खेली थी। मैं वानखेड़े में इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। उन्होंने पहले भी अच्छा किया है। उन्होंने वहां कुछ बड़े शतक और बहुत तेज़ शतक बनाए हैं। मैं उनके साथ बना रहूंगा, क्योंकि उनकी बैटिंग में काफ़ी दम है।"
