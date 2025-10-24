विराट कोहली की जगह भी खतरे में? पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कह दी कड़वी सच्चाई
संक्षेप: भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि विराट कोहली को जल्द से जल्द फॉर्म में आना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय व्हाइट-बॉल टीम में जगह के लिए काफी प्रतिस्पर्धा है।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी की। हालांकि शुरुआती दो मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले। कोहली के साथ-साथ रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रोहित ने दूसरे मैच में 73 रन की शानदार पारी खेली और आलोचकों को जवाब दिया। हालांकि कोहली के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि विराट कोहली को जल्दी ही फॉर्म में आना होगा। शास्त्री का मानना है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक-एक जगह के लिए काफी दावेदार हैं।
भारतीय टीम को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। कोहली दोनों मैचों में खाता नहीं खोल सके। रवि शास्त्री ने दूसरे वनडे के दौरान कहा, ''उन्हें (कोहली) बहुत जल्द ही अपनी फॉर्म वापस लानी होगी। भारत में व्हाइट-बॉल क्रिकेट में जगह के लिए इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है कि टीम में कोई भी रिलैक्स नहीं कर सकता, चाहे वह विराट हो, रोहित हो, या कोई और। अब यह इतना आसान नहीं रहने वाला है।"
उन्होंने आगे कहा, ''आज भी वह चूक गए (आउट हो गए)। उनके फुटवर्क में थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। ऐसा अक्सर नहीं होता है। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड असाधारण है, इसलिए उनके लिए लगातार दो बार जीरो पर आउट होना निराशाजनक होगा।" भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।
सिडनी में भारत को सार्थक चुनौती पेश करने के लिए कोहली को अपनी लय, टाइमिंग और दबदबा वापस आना होगा और गिल को पारी की शुरुआत में उदाहरण पेश करते हुए नेतृत्व करना होगी, ताकि बाद में आने वालों के लिए माहौल सेट हो सके। कोहली और रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब केवल एकदिवसीय मैच ही खेलते हैं, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाज सीरीज के अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज का सुखद अंत करना चाहेंगे।