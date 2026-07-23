रवि शास्त्री ने चुनी भारत-इंग्लैंड की ऑल टाइम वनडे XI, लीजेंड्री कप्तान को नहीं दी जगह

रवि शास्त्री ने इयोन मोर्गन के साथ भारत-इंग्लैंड की ऑलटाइम वनडे XI चुनी है। इस टीम का कप्तान उन्होंने एमएस धोनी को बनाया है, जबकि 11 में 8 खिलाड़ी उन्होंने भारत के चुके हैं। आईए एक नजर इस XI पर डालते हैं-

रवि शास्त्री ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन के साथ मिलकर इंडिया-इंग्लैंड की ऑल टाइम वनडे XI चुनी है। इस टीम में उन्होंने बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है, मगर 11 खिलाड़ियों को चुनने की लिमिट की वजह से उन्हें कई नामी खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी करना पड़ा है। इस IND vs ENG ऑलटाइम वनडे XI में 8 खिलाड़ी भारत के हैं तो तीन ही इंग्लिश खिलाड़ियों को जगह मिली है। शास्त्री ने इस XI में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जगह नहीं दी है। गांगुली की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में की जाती है, वह वनडे में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में उनके नाम भारत के लिए एक पारी में सबसे अधिक 183 रन बनाने का रिकॉर्ड है। आईए एक नजर इंडिया-इंग्लैंड की कंबाइंड XI पर डालते हैं-

इंडिया-इंग्लैंड ऑल टाइम वनडे XI स्काई स्पोर्ट्स पर चुनी गई इस टीम में भारतीय लीजेंड सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग ऑर्डर में टॉप तीन में हैं। इंडिया के 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन कपिल देव को ऑल-राउंडर के तौर पर इलेवन में शामिल किया गया है, उनके साथ बेन स्टोक्स और युवराज सिंह भी हैं, जबकि MS धोनी को टीम का कैप्टन चुना गया है।

स्टोक्स के अलावा, जोस बटलर और आदिल राशिद इंग्लैंड से चुने गए हैं, जबकि बाकी आठ प्लेयर्स इंडिया से चुने गए हैं।

12वें खिलाड़ी के रूप में जहीर खान को चुना गया है।

सचिन तेंदुलकर (भारत), रोहित शर्मा (भारत), विराट कोहली (भारत), युवराज सिंह (भारत), बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), जोस बटलर (इंग्लैंड), एमएस धोनी (कप्तान/विकेट कीपर) (भारत), कपिल देव (भारत), हरभजन सिंह (भारत), आदिल राशिद (भारत), जसप्रीत बुमराह (भारत)

*12वां खिलाड़ी:जहीर खान

सौरव गांगुली समेत ये बड़े नाम बाहर जो रूट, क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े नाम टीम में नहीं चुने गए, जबकि उन्होंने 2019 में इंग्लैंड को घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। मॉर्गन, जिन्होंने इंग्लैंड को अब तक का पहला और एकमात्र ODI वर्ल्ड कप खिताब दिलाया, उन्होंने खुद को टीम में नहीं चुना।