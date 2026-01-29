रवि शास्त्री ने चुने भारत के ऑल टाइम टॉप-5 क्रिकेटर, रोहित शर्मा का नाम नहीं

संक्षेप: रवि शास्त्री ने हाल ही में भारत के ऑल टाइम टॉप-5 खिलाड़ी चुने हैं। हालांकि उन्होंने इस लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों को जगह ना देकर उनके फैंस से पंगा लिया है। शास्त्री ने रोहित शर्मा को भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

भारत ने क्रिकेट को कई लीजेंड खिलाड़ी दिए हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने दशकों के हिसाब से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया है। ऐसे में जब किसी से भारत के टॉप-5 खिलाड़ियों का चयन करने को कह दिया जाए तो यह उनसे लिए लगभग नामुमकिन सा काम होगा। मगर इस नामुमकिन काम को रवि शास्त्री ने संभव करके दिखाया है। उन्होंने हाल ही में भारत के टॉप-5 ऑल टाइम खिलाड़ियों का चयन किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई खिलाड़ियों को इस लिस्ट में जगह ना देकर उनके फैंस को निराश किया है।

रवि शास्त्री ने स्टिक टू क्रिकेट पर माइकल वॉन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, “पक्का गावस्कर, हम शुरू करेंगे, 70s, कपिल, सचिन, विराट, पक्का। मैं उस दौर के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों को देख रहा हूं। मुश्किल है। बिशन बेदी भी होते, लेकिन, MS फिर से, MS आएंगे, और फिर बुमराह अभी भी यहां हैं। बुमराह जवान हैं। बुमराह के पास अभी भी क्रिकेट है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने लगभग अपना क्रिकेट खत्म कर लिया है। तो ये पांच होंगे।”

शास्त्री ने अपने ऑल टाइम 5 भारतीय क्रिकेटर चुनते हुए कहा, “यह सनी, कपिल होंगे, तो मैं 70 के दशक में सनी, 80 के दशक में कपिल, 90 के दशक में सचिन फिर धोनी, विराट को चुन रहा हूं।”

वहां मौजूद एलिस्टर कुक ने रवि शास्त्री से पूछा, ‘नंबर वन कौन है? गावस्कर, गॉडफादर?’

रवि शास्त्री ने जवाब में कहा, “मैं कहूंगा बैटिंग में। कपिल, वाह, शानदार क्रिकेटर। और मैं पूरे पैकेज को देखूं तो नंबर वन तेंदुलकर होंगे। उम्मीदों की वजह से, लंबे समय तक खेलने की वजह से, 24 साल तक गेम खेलने की वजह से, 24 साल तक गेम में, और उन्होंने 100-100 रन बनाए, उन्होंने हर दशक के पेस अटैक का सामना किया है।”

रवि शास्त्री के ऑल टाइम टॉप-5 भारतीय क्रिकेटर- - सचिन तेंदुलकर।

- विराट कोहली।

- एमएस धोनी।

- सुनील गावस्कर।

- कपिल देव।