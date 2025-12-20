संजू सैमसन की क्लास देख रवि शास्त्री भी हैरान, बोले- ऐसे शॉट्स मारने वाला खिलाड़ी बाहर कैसे है…

संजू सैमसन की क्लास देख रवि शास्त्री भी हैरान, बोले- ऐसे शॉट्स मारने वाला खिलाड़ी बाहर कैसे है…
रवि शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सैमसन जैसे काबिल खिलाड़ी को भारत की T20 टीम में प्लेइंग इलेवन का रेगुलर मेंबर होना चाहिए। उन्होंने ओपनर के तौर पर संजू सैमसन के ट्रैक रिकॉर्ड की भी तारीफ की।
टीम इंडिया के लंबे समय तक हेड कोच रहे रवि शास्त्री अब फिर से कमेंट्री कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने संजू सैमसन को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट को घेरा है। रवि शास्त्री ने भारत की T20I XI से संजू सैमसन की लंबे समय तक गैरमौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि उनको टीम में लाने के लिए किसी के चोटिल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्लेइंग इलेवन से बाहर क्यों हैं?
उधर, रवि शास्त्री ने संजू सैमसन की बल्लेबाजी के दौरान ऑन एयर कहा, “वह पहली बार में टीम में क्यों नहीं है? जब आप उसे इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि उसे टीम में लाने के लिए किसी की चोट का इंतजार क्यों करना? वह टॉप ऑर्डर में नैचुरल फिट हैं। उसके नाम पहले ही T20 क्रिकेट में तीन शतक हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक शामिल हैं। वह विस्फोटक हैं, खतरनाक हैं और इस तरह के शॉट लगाने में काबिल हैं। आप उसे बॉलिंग कहीं भी कर लो।”
संजू सैमसन एशिया कप 2025 से पहले तक भारत की टी20 टीम में ओपनर के तौर पर खेल रहे थे और काफी सफल भी रहे थे। उनकी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी कमाल कर रही थी, लेकिन एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने कुछ-कुछ मैच खेले, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर तितर-बितर रहा। कुछ पारियों में रन जरूर बनाए, लेकिन वह नोटिस में नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मैच खेल और अब इस पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनको एक मौका मिला। अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। क्या गिल बाहर बैठेंगे या कुछ नया प्लान बनाया जाएगा।