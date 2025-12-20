Cricket Logo
संजू सैमसन की क्लास देख रवि शास्त्री भी हैरान, बोले- ऐसे शॉट्स मारने वाला खिलाड़ी बाहर कैसे है…

रवि शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सैमसन जैसे काबिल खिलाड़ी को भारत की T20 टीम में प्लेइंग इलेवन का रेगुलर मेंबर होना चाहिए। उन्होंने ओपनर के तौर पर संजू सैमसन के ट्रैक रिकॉर्ड की भी तारीफ की।

Dec 20, 2025 11:25 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया के लंबे समय तक हेड कोच रहे रवि शास्त्री अब फिर से कमेंट्री कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने संजू सैमसन को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट को घेरा है। रवि शास्त्री ने भारत की T20I XI से संजू सैमसन की लंबे समय तक गैरमौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि उनको टीम में लाने के लिए किसी के चोटिल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्लेइंग इलेवन से बाहर क्यों हैं?

रवि शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सैमसन जैसे काबिल खिलाड़ी को भारत की T20 टीम में प्लेइंग इलेवन का रेगुलर मेंबर होना चाहिए। उन्होंने ओपनर के तौर पर सैमसन के ट्रैक रिकॉर्ड की भी तारीफ की। शुभमन गिल के चोटिल होने पर संजू सैमसन को मौका मिला और उन्होंने 22 गेंदों में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर एक बार फिर से सभी का ध्यान अपनी और खींचा।

उधर, रवि शास्त्री ने संजू सैमसन की बल्लेबाजी के दौरान ऑन एयर कहा, “वह पहली बार में टीम में क्यों नहीं है? जब आप उसे इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि उसे टीम में लाने के लिए किसी की चोट का इंतजार क्यों करना? वह टॉप ऑर्डर में नैचुरल फिट हैं। उसके नाम पहले ही T20 क्रिकेट में तीन शतक हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक शामिल हैं। वह विस्फोटक हैं, खतरनाक हैं और इस तरह के शॉट लगाने में काबिल हैं। आप उसे बॉलिंग कहीं भी कर लो।”

संजू सैमसन एशिया कप 2025 से पहले तक भारत की टी20 टीम में ओपनर के तौर पर खेल रहे थे और काफी सफल भी रहे थे। उनकी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी कमाल कर रही थी, लेकिन एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने कुछ-कुछ मैच खेले, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर तितर-बितर रहा। कुछ पारियों में रन जरूर बनाए, लेकिन वह नोटिस में नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मैच खेल और अब इस पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनको एक मौका मिला। अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। क्या गिल बाहर बैठेंगे या कुछ नया प्लान बनाया जाएगा।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
