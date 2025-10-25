भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास के 5 सबसे बड़े खिलाड़ी; रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर से पहले लिया ये नाम

संक्षेप: रवि शास्त्री ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 5 ग्रेटेस्ट क्रिकेटरों का चयन किया है। इस लिस्ट में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले विराट कोहली का नाम लिया है।

पूर्व भारतीय हरफनमौला और कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 5 ग्रेटेस्ट क्रिकेटरों का चयन किया है। इस लिस्ट में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले विराट कोहली का नाम लिया है। कोहली ने वनडे क्रिकेट में सचिन के कई रिकॉर्ड तोड़े। वह इस फॉर्मेट में दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, हालांकि वह वनडे में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड अभी भी नहीं तोड़ पाए हैं। रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के अलावा इस लिस्ट में एमएस धोनी, रोहित शर्मा और कपिल देव को रखा। जसप्रीत बुमराह की भी जगह इस लिस्ट में बनती थी, मगर शास्त्री ने बताया उन्होंने बुमराह को क्यों नहीं चुना।

India vs Australia लाइव स्कोर यहां देखें फॉक्स क्रिकेट से बात करते हुए, शास्त्री ने विराट कोहली को शीर्ष पर रखा और एक दशक से भी ज़्यादा समय से उनके शानदार प्रदर्शन और मैच जिताने की क्षमता की सराहना की। कोहली के अलावा, शास्त्री ने तीन विश्व कप विजेता खिलाड़ियों - धोनी, तेंदुलकर और कपिल - को भी शामिल किया।

रवि शास्त्री ने कहा, "मैं कोहली, तेंदुलकर, कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा को चुनूंगा। और मैंने बुमराह को इस सूची में इसलिए नहीं रखा क्योंकि बुमराह के पास अभी तीन-चार साल का क्रिकेट बाकी है। आप जानते ही हैं, ये खिलाड़ी कमोबेश अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये एक दशक से ज्यादा खेल चुके हैं, कुछ तो डेढ़ दशक से भी ज़्यादा, इसलिए मैं... और चुनना मुश्किल है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो कई और अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन ये मेरे लिए सबसे अलग हैं।"