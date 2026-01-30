टी20 वर्ल्ड कप से पहले रवि शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कौन पार करेगा 300 रन का आंकड़ा

संक्षेप: टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, उससे पहले रवि शास्त्री ने उन दो टीमों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जो आगामी टुर्नामेंट में 300 रन का आंकड़ा पार कर सकती है।

टी20 क्रिकेट जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर फैंस की उम्मीद जाग गई है कि अब इस फॉर्मेट में भी 300 रन का आंकड़ा लगातार अंतराल में पार हो सकता है। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अभी तक सिर्फ तीन टीमें ही कर पाई है। फुल मेंबर टीमों में इंग्लैंड ऐसा करने वाली एकमात्र ऐसी टीम है, वहीं अन्य दो टीमों में जिम्बाब्वे और नेपाल का नाम शामिल है। जिम्बाब्वे के नाम टी20 में सबसे अधिक 344 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में जब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोज रवि शास्त्री से पूछा गया कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीमें ये कमाल कर सकती है तो उन्होंने सिर्फ दो ही टीमों के नाम लिए। बता दें, शास्त्री की इस लिस्ट में इंग्लैंड नहीं है।

आईसीसी रिव्यू पर संजना गणेशन से बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा, "मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ऐसी टीमें हैं जो 300 रन का आंकड़ा पार कर सकती हैं। इन दोनों टीमों के पास जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्हें देखते हुए मैं इन्हें इस मामले में सबसे आगे मानूंगा। बहुत विस्फोटक खिलाड़ी हैं, खासकर टॉप ऑर्डर में और अगर टॉप ऑर्डर में कोई एक खिलाड़ी 100 रन बना लेता है, तो आप 300 रन के करीब पहुंच जाते हैं।"

बता दें, टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है। श्रीलंका ने 2007 के पहले एडिशन में ही केनिया के खिलाफ 260 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर भी उसी एडिशन में इंग्लैंड के खिलाफ आया था (218)। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 201 रन बनाए है।

शास्त्री का मानना ​​है कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम पर दबाव होगा क्योंकि वे अपने ही घर में टाइटल डिफेंड कर रहे होंगे। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने कहा कि टूर्नामेंट की शुरुआत एशियाई दिग्गजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।