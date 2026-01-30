Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ravi Shastri makes Bold prediction ahead of the T20 World Cup 2026 revealing which team will cross the 300 run mark
टी20 वर्ल्ड कप से पहले रवि शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कौन पार करेगा 300 रन का आंकड़ा

टी20 वर्ल्ड कप से पहले रवि शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कौन पार करेगा 300 रन का आंकड़ा

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, उससे पहले रवि शास्त्री ने उन दो टीमों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जो आगामी टुर्नामेंट में 300 रन का आंकड़ा पार कर सकती है।

Jan 30, 2026 12:37 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टी20 क्रिकेट जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर फैंस की उम्मीद जाग गई है कि अब इस फॉर्मेट में भी 300 रन का आंकड़ा लगातार अंतराल में पार हो सकता है। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अभी तक सिर्फ तीन टीमें ही कर पाई है। फुल मेंबर टीमों में इंग्लैंड ऐसा करने वाली एकमात्र ऐसी टीम है, वहीं अन्य दो टीमों में जिम्बाब्वे और नेपाल का नाम शामिल है। जिम्बाब्वे के नाम टी20 में सबसे अधिक 344 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में जब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोज रवि शास्त्री से पूछा गया कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीमें ये कमाल कर सकती है तो उन्होंने सिर्फ दो ही टीमों के नाम लिए। बता दें, शास्त्री की इस लिस्ट में इंग्लैंड नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, IRE के पॉल स्टर्लिंग ने T20I में रचा इतिहास

आईसीसी रिव्यू पर संजना गणेशन से बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा, "मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ऐसी टीमें हैं जो 300 रन का आंकड़ा पार कर सकती हैं। इन दोनों टीमों के पास जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्हें देखते हुए मैं इन्हें इस मामले में सबसे आगे मानूंगा। बहुत विस्फोटक खिलाड़ी हैं, खासकर टॉप ऑर्डर में और अगर टॉप ऑर्डर में कोई एक खिलाड़ी 100 रन बना लेता है, तो आप 300 रन के करीब पहुंच जाते हैं।"

बता दें, टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है। श्रीलंका ने 2007 के पहले एडिशन में ही केनिया के खिलाफ 260 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर भी उसी एडिशन में इंग्लैंड के खिलाफ आया था (218)। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 201 रन बनाए है।

ार

ये भी पढ़ें:सैमसन के ‘बॉडीगार्ड’ बने SKY, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर अलग अंदाज में किया स्वागत

शास्त्री का मानना ​​है कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम पर दबाव होगा क्योंकि वे अपने ही घर में टाइटल डिफेंड कर रहे होंगे। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने कहा कि टूर्नामेंट की शुरुआत एशियाई दिग्गजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।

उन्होंने आगे कहा, "जब आप अपना टाइटल डिफेंड कर रहे होते हैं और जब आप घर पर खेल रहे होते हैं, तो दबाव होता है और यह कहीं से भी आ सकता है। T20 गेम में अगर आपके 15 मिनट खराब जाते हैं, 10 मिनट खराब जाते हैं, तो यह गेम का नतीजा तय कर सकता है। और अक्सर, आप दबाव की वजह से वे 10 मिनट या 15 मिनट गंवा देते हैं। इसलिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत उस दबाव को कैसे हैंडल करता है, वे टूर्नामेंट की शुरुआत कैसे करते हैं। अगर वे अच्छी शुरुआत करते हैं, भले ही रास्ते में कोई रुकावट आए, तो उनके पास बैटिंग में इतनी गहराई है कि वे उससे बाहर निकल सकते हैं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Ravi Shastri T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |