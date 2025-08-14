बतौर कोच किस खिलाड़ी से इम्प्रेस हुए थे रवि शास्त्री, टीम को बताया अनलकी

रवि शास्त्री का मानना है कि उनके कोचिंग कार्यकाल के दौरान विराट कोहली से वह काफी इम्प्रेस हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोचिंग में टीम के पास आईसीसी ट्रॉफी जीतने की काबिलियत थी।

भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली को अपने कोचिंग के दौरान का बेस्ट खिलाड़ी बताया है। विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तान और कोच की जोड़ी ने 2017 से 2021 तक भारत के लिए कई ऐतिहासिक मैच जीते। रवि शास्त्री का मानना है कि उन्हें अपनी कोचिंग के दौरान किसी भी चीज का पछतावा नहीं है लेकिन उनका मानना है कि टीम थोड़ा अनलकी रही और जिस तरह के खिलाड़ी हमारे पास थे, उससे आईसीसी ट्रॉफी जीत सकते थे। विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और अब वह सिर्फ वनडे खेलते हुए नजर आएंगे।

रवि शास्त्री ने स्काई स्पोर्ट्स के चैनल पर शेयर वीडियो में कहा, ''मैं कोहली कहूंगा, अपने शानदार बल्लेबाजी के साथ वह अविश्वसनीय थे। क्योंकि उन पांच सालों में भारत टेस्ट में नंबर वन था। उन्होंने सभी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड में जो पारियां खेली, उनमें से कुछ अविश्वसनीय थीं।''

उन्होंने आगे कहा, ''जब मैं कोच बना और धोनी ने अपना काम खत्म किया। उन्होंने शानदार काम किया। मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के रूप में उनका पहला कौशल, हावी होने की उनकी क्षमता, सामने खड़े होने की उनकी क्षमता, कड़ी मेहनत लेकिन निष्पक्ष खेलने की उनकी क्षमता और जीतने की चाहत और खेल को आगे ले जाने की उनकी इच्छा है।"