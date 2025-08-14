Ravi shastri hails batter Virat Kohli as the best player during his tenure as team india head coach बतौर कोच किस खिलाड़ी से इम्प्रेस हुए थे रवि शास्त्री, टीम को बताया अनलकी, Cricket Hindi News - Hindustan
रवि शास्त्री का मानना है कि उनके कोचिंग कार्यकाल के दौरान विराट कोहली से वह काफी इम्प्रेस हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोचिंग में टीम के पास आईसीसी ट्रॉफी जीतने की काबिलियत थी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:35 PM
भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली को अपने कोचिंग के दौरान का बेस्ट खिलाड़ी बताया है। विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तान और कोच की जोड़ी ने 2017 से 2021 तक भारत के लिए कई ऐतिहासिक मैच जीते। रवि शास्त्री का मानना है कि उन्हें अपनी कोचिंग के दौरान किसी भी चीज का पछतावा नहीं है लेकिन उनका मानना है कि टीम थोड़ा अनलकी रही और जिस तरह के खिलाड़ी हमारे पास थे, उससे आईसीसी ट्रॉफी जीत सकते थे। विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और अब वह सिर्फ वनडे खेलते हुए नजर आएंगे।

रवि शास्त्री ने स्काई स्पोर्ट्स के चैनल पर शेयर वीडियो में कहा, ''मैं कोहली कहूंगा, अपने शानदार बल्लेबाजी के साथ वह अविश्वसनीय थे। क्योंकि उन पांच सालों में भारत टेस्ट में नंबर वन था। उन्होंने सभी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड में जो पारियां खेली, उनमें से कुछ अविश्वसनीय थीं।''

उन्होंने आगे कहा, ''जब मैं कोच बना और धोनी ने अपना काम खत्म किया। उन्होंने शानदार काम किया। मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के रूप में उनका पहला कौशल, हावी होने की उनकी क्षमता, सामने खड़े होने की उनकी क्षमता, कड़ी मेहनत लेकिन निष्पक्ष खेलने की उनकी क्षमता और जीतने की चाहत और खेल को आगे ले जाने की उनकी इच्छा है।"

रवि शास्त्री ने आगे कहा, ''उनके कोई भी पछतावा नहीं है, टीम थोड़ा अनलकी रही। हमें आईसीसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। उस समय हमारे पास ऐसा करने के लिए टीम थी, लेकिन फिर भी हमने शानदार क्रिकेट खेला।" अगस्त में प्रस्तावित बांग्लादेश के दौरे के रद्द होने के बाद भारत का अगला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया में 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की सीरीज में होगा। इस मैच में विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं।