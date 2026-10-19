जसप्रीत बुमराह को खेलना है 2027 वर्ल्ड कप तो माननी होगी रवि शास्त्री की बात, 'न्यूजीलैंड दौरे पर...'
जसप्रीत बुमराह भारतीय बॉलिंग अटैक के सबसे मेन गेंदबाज है, उनके बिना बॉलिंग अटैक फीका नजर आता है। ऐसे में रवि शास्त्री ने उन्हें एक अहम सलाह दी है, जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2027 खेलने के लिए माननी होगी।
जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय बॉलिंग अटैक कितना फीका नजर आता है, इसकी झलक हर किसी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में देख ही ली। बुमराह भारतीय टीम के पास एक ऐसे रामबाण गेंदबाज हैं जो किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में कोई सा भी ओवर डाल सकते हैं और भारत को मुश्किल से निकाल सकते हैं। हालांकि उनकी चोट भारत के लिए चिंता की बड़ी वजह रही है। वर्ल्ड कप 2027 अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में रवि शास्त्री ने उन्हें इस मुख्य इवेंट तक फिट रहने के लिए एक अहम सलाह दी है। बुमराह और भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी उन पर ध्यान देने की जरूरत है।
रवि शास्त्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “मुझे नहीं लगता कि उसे वर्ल्ड कप तक तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। उसे मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए और ODI और T20I में कभी-कभी खेलना चाहिए। मैं उसे न्यूजीलैंड में होने वाले दो टेस्ट के लिए बचाकर रखना चाहूंगा, जहां वह इंपॉर्टेंट होगा।”
शास्त्री का मानना है कि छह हफ्ते का न्यूजीलैंड टूर इंडियन क्रिकेट के लिए एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क का काम कर सकता है, खासकर जब साउथ अफ्रीका 2027 ODI वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है।
शास्त्री ने बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार के बारे में भी बात की, जिनका चयन न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए हुआ है। पूर्व भारतीय कोच का मानना है कि भुवी ने अपने प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में कमबैक किया है और वह टेस्ट और वनडे टीम में भी वापस जगह बना सकते हैं।
शास्त्री ने कहा, "अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जब आपके पास भुवनेश्वर जैसी क्वालिटी और एक्सपीरियंस वाला बॉलर हो, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। IPL में उसने जो फॉर्म दिखाया है और इंडिया के साथ उसके सालों के अनुभव को देखते हुए, वह न्यूजीलैंड के हालात के लिए आइडियल होगा। उसने टेस्ट और ODI टीम में वापस बुलाए जाने के लिए रेड और व्हाइट दोनों बॉल से काफी कुछ किया है।”
भारत के न्यूजीलैंड दौरे का आगाज 22 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस टूर पर टीम इंडिया सबसे पहले 5 मैच की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद 5 मैच की वनडे सीरीज होगी, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों की झलक एक बार फिर देखने को मिली। दौरे का अंत 2 मैच की टेस्ट सीरीज के साथ होगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारत के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें