जसप्रीत बुमराह को खेलना है 2027 वर्ल्ड कप तो माननी होगी रवि शास्त्री की बात, 'न्यूजीलैंड दौरे पर...'

जसप्रीत बुमराह भारतीय बॉलिंग अटैक के सबसे मेन गेंदबाज है, उनके बिना बॉलिंग अटैक फीका नजर आता है। ऐसे में रवि शास्त्री ने उन्हें एक अहम सलाह दी है, जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2027 खेलने के लिए माननी होगी।

जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय बॉलिंग अटैक कितना फीका नजर आता है, इसकी झलक हर किसी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में देख ही ली। बुमराह भारतीय टीम के पास एक ऐसे रामबाण गेंदबाज हैं जो किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में कोई सा भी ओवर डाल सकते हैं और भारत को मुश्किल से निकाल सकते हैं। हालांकि उनकी चोट भारत के लिए चिंता की बड़ी वजह रही है। वर्ल्ड कप 2027 अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में रवि शास्त्री ने उन्हें इस मुख्य इवेंट तक फिट रहने के लिए एक अहम सलाह दी है। बुमराह और भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी उन पर ध्यान देने की जरूरत है।

रवि शास्त्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “मुझे नहीं लगता कि उसे वर्ल्ड कप तक तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। उसे मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए और ODI और T20I में कभी-कभी खेलना चाहिए। मैं उसे न्यूजीलैंड में होने वाले दो टेस्ट के लिए बचाकर रखना चाहूंगा, जहां वह इंपॉर्टेंट होगा।”

शास्त्री का मानना ​​है कि छह हफ्ते का न्यूजीलैंड टूर इंडियन क्रिकेट के लिए एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क का काम कर सकता है, खासकर जब साउथ अफ्रीका 2027 ODI वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है।

शास्त्री ने बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार के बारे में भी बात की, जिनका चयन न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए हुआ है। पूर्व भारतीय कोच का मानना है कि भुवी ने अपने प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में कमबैक किया है और वह टेस्ट और वनडे टीम में भी वापस जगह बना सकते हैं।

शास्त्री ने कहा, "अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जब आपके पास भुवनेश्वर जैसी क्वालिटी और एक्सपीरियंस वाला बॉलर हो, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। IPL में उसने जो फॉर्म दिखाया है और इंडिया के साथ उसके सालों के अनुभव को देखते हुए, वह न्यूजीलैंड के हालात के लिए आइडियल होगा। उसने टेस्ट और ODI टीम में वापस बुलाए जाने के लिए रेड और व्हाइट दोनों बॉल से काफी कुछ किया है।”