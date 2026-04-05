रवि बिश्नोई 78 मैचों से जिस चीज को तरस रहे थे, आखिरकार वो मिली; IPL में पहली बार किया ये कमाल

यह आईपीएल में रवि बिश्नोई का पहला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद जरूर उन्होंने राहत की सांस ली होगी। अपने 79वें आईपीएल मैच में आखिरकार वह इस अवॉर्ड को जीतने में कामयाब रहे।

राजस्थान रॉयल्स के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई ने शनिवार, 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 210 के स्कोर को डिफेंड करने के लिए बतौर इंपैक्ट प्लेयर बिश्नोई की मैदान पर एंट्री हुई। इस युवा स्पिनर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 41 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। उन्होंने साई सुदर्शन को 73 के निजी स्कोर पर आउट करने के साथ-साथ ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया का शिकार किया। बिश्नोई की इस शानदार गेंदबाजी के दम पर ही गुजरात टाइटंस 6 पहले घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बिश्नोई को इस लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

यह आईपीएल में रवि बिश्नोई का पहला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद जरूर उन्होंने राहत की सांस ली होगी। दरअसल, बिश्नोई काफी समय से आईपीएल खेल रहे हैं, मगर वह कभी POTM नहीं बने। अपने 79वें आईपीएल मैच में आखिरकार वह इस अवॉर्ड को जीतने में कामयाब रहे। आईपीएल के इतिहास में तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जो रवि बिश्नोई से अधिक मैच खेलकर भी कभी प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं जीत पाए।

IPL में सबसे ज्यादा मैच (बिना POTM जीते) 95 - स्टुअर्ट बिन्नी

93 - सौरभ तिवारी

92 - धवल कुलकर्णी

रवि बिश्नोई इस पावरफुल परफॉर्मेंस के दम पर आईपीएल 2026 पर्पल कैप भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। वह अभी तक इस सीजन 5 विकेट चटका चुके हैं।

प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेने के बाद रवि बिश्नोई ने कहा, “पिछला सीजन मुश्किल था। लेकिन मैंने अपने प्रोसेस पर टिके रहने की कोशिश की। मुझे पता है कि अगर मैं अपनी लेंथ से चूक गया, तो मुझे छक्के पड़ेंगे, यही मेरी एकमात्र कमजोरी थी। मैंने पूरा सीजन खेला, इंडिया के लिए भी और मैंने अपनी लेंथ पर काम करने की कोशिश की। अगर वे मुझे मेरी लेंथ से मारते हैं, तो मैं उससे खुश हूं। आज भी आपने देखा कि जब मैं फुल गया, तो मुझे हिट तो हुआ लेकिन गुड लेंथ से नहीं। इसलिए प्लान था कि लगातार गुड लेंथ से मारूं।

मेंटल, टेक्निकल और फिजिकल एडजस्टमेंट किए गए। मैंने बहुत फिजिकल एफर्ट भी किया, चाहे मैच से पहले हो या ऑफ-सीज़न में या डोमेस्टिक - मुझे सभी मैच खेलने हैं।

(आज का फेवरेट विकेट?) सभी विकेट मेरे फेवरेट थे लेकिन वह राहुल भाई के होने चाहिए क्योंकि वह एक अच्छे फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर वह आउट नहीं होते, तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था।