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रवि बिश्नोई 78 मैचों से जिस चीज को तरस रहे थे, आखिरकार वो मिली; IPL में पहली बार किया ये कमाल

Apr 05, 2026 08:25 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यह आईपीएल में रवि बिश्नोई का पहला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद जरूर उन्होंने राहत की सांस ली होगी। अपने 79वें आईपीएल मैच में आखिरकार वह इस अवॉर्ड को जीतने में कामयाब रहे।

रवि बिश्नोई 78 मैचों से जिस चीज को तरस रहे थे, आखिरकार वो मिली; IPL में पहली बार किया ये कमाल

राजस्थान रॉयल्स के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई ने शनिवार, 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 210 के स्कोर को डिफेंड करने के लिए बतौर इंपैक्ट प्लेयर बिश्नोई की मैदान पर एंट्री हुई। इस युवा स्पिनर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 41 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। उन्होंने साई सुदर्शन को 73 के निजी स्कोर पर आउट करने के साथ-साथ ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया का शिकार किया। बिश्नोई की इस शानदार गेंदबाजी के दम पर ही गुजरात टाइटंस 6 पहले घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बिश्नोई को इस लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

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यह आईपीएल में रवि बिश्नोई का पहला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद जरूर उन्होंने राहत की सांस ली होगी। दरअसल, बिश्नोई काफी समय से आईपीएल खेल रहे हैं, मगर वह कभी POTM नहीं बने। अपने 79वें आईपीएल मैच में आखिरकार वह इस अवॉर्ड को जीतने में कामयाब रहे। आईपीएल के इतिहास में तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जो रवि बिश्नोई से अधिक मैच खेलकर भी कभी प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं जीत पाए।

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IPL में सबसे ज्यादा मैच (बिना POTM जीते)

95 - स्टुअर्ट बिन्नी

93 - सौरभ तिवारी

92 - धवल कुलकर्णी

रवि बिश्नोई इस पावरफुल परफॉर्मेंस के दम पर आईपीएल 2026 पर्पल कैप भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। वह अभी तक इस सीजन 5 विकेट चटका चुके हैं।

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प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेने के बाद रवि बिश्नोई ने कहा, “पिछला सीजन मुश्किल था। लेकिन मैंने अपने प्रोसेस पर टिके रहने की कोशिश की। मुझे पता है कि अगर मैं अपनी लेंथ से चूक गया, तो मुझे छक्के पड़ेंगे, यही मेरी एकमात्र कमजोरी थी। मैंने पूरा सीजन खेला, इंडिया के लिए भी और मैंने अपनी लेंथ पर काम करने की कोशिश की। अगर वे मुझे मेरी लेंथ से मारते हैं, तो मैं उससे खुश हूं। आज भी आपने देखा कि जब मैं फुल गया, तो मुझे हिट तो हुआ लेकिन गुड लेंथ से नहीं। इसलिए प्लान था कि लगातार गुड लेंथ से मारूं।

मेंटल, टेक्निकल और फिजिकल एडजस्टमेंट किए गए। मैंने बहुत फिजिकल एफर्ट भी किया, चाहे मैच से पहले हो या ऑफ-सीज़न में या डोमेस्टिक - मुझे सभी मैच खेलने हैं।

(आज का फेवरेट विकेट?) सभी विकेट मेरे फेवरेट थे लेकिन वह राहुल भाई के होने चाहिए क्योंकि वह एक अच्छे फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर वह आउट नहीं होते, तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था।

(यह परफॉर्मेंस उनके लिए क्या मायने रखती है?) मुझे खुशी है कि टीम जीत गई। मेरे परफॉर्मेंस से ज्यादा, जिस तरह से तुषार भाई ने आखिर में और जोफ्रा ने 19वें ओवर में बॉलिंग की। यह बहुत मायने रखता है। यह सबकी मिलकर की गई कोशिश थी और इसी वजह से हम जीते। हम एक यंग टीम हैं और हम आगे भी इसी तरह एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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